Dhari Devi temple: उत्तराखंड में स्थित इस शक्तिपीठ का चमत्कार, दिन में तीन बार बदलता है देवी की मूर्ति का स्वरूप

माता की मूर्ति दिन में तीन बार अपना स्वरूप बदलती है

धारी देवी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां माता की मूर्ति दिन में तीन बार अपना स्वरूप बदलती है, जिसे देखने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं. सुबह के समय माता को कन्या स्वरूप में पूजा जाता है. यह रूप मासूमियत और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. दोपहर में माता युवती और शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं. यह जीवन के तीन चरणों का प्रतीक माना जाता है.