भारत में ही बसा Mini Israel, कम खर्चे में लें सकते हैं स्वर्ग से सुंदर जगह का मजा; एक-एक तस्वीर है खूबसूरती की गवाह

Mini Israel: भारत अपनी खूबसूरती और संस्कृत के लिए मशहूर है. यहां ऐसे कई राज्य हैं जो खूबसूरती में विदेशी राज्यों को भी मात देते हैं. यहां एक ऐसा गांव भी है जिसे Mini Israel कहा जाता है. 

By: Preeti Rajput | Published: October 9, 2025 11:28:04 AM IST

1/7

किराए पर रहते हैं लोग

भारत पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां सुंदरता और संस्कृति को देखकर लोग आकृषित होते हैं. भारत के हिमाचल प्रदेश के ऐसा अनोखे गांव हैं जहां लोग केवल कुछ समय के लिए घूमने नहीं बल्कि किराए पर घर लेकर बसते भी हैं.

2/7

स्वर्ग से खूबसूरत है धर्मकोट

इस खूबसूरत गांव का नाम धर्मकोट है. इस गांव को मिनी इजरायल के नाम से भी जाना जाता है. धर्मकोट गांव अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के काफी अकृषित करता है. यहां बड़ी तादाद में इजरायली पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसे मिनी इजरायल के नाम से भी जाना जाता है.

3/7

इजरायली संस्कृत की झलक

बता दें कि यहां की दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे इजरायली रंग और संस्कृति के देखने को मिलते हैं. शहर की भीड़भाड़ से दूर धर्मकोट में साल भर सुहावना मौसम रहता है.

4/7

गर्मी में भी ठंडा रहता है शहर

धर्मकोट के घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है. इसी कारण यहां भीषण गर्मी में भी ठंड का मौसम रहता है. धर्मशाला का तापमान करीब 32 डिग्री के आसपस रहता है. वहीं धर्मकोट में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है.

5/7

स्वर्ग से सुंदर है धर्मकोट

सर्दियों में इस जगह की सुंदरता और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है. यह स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. यह गांव बर्फबारी के कारण वंडरलैंड में बदल जाता है. यहां की तस्वीरें एक दम स्वर्ग जैसी है.

6/7

अंतरराष्ट्रीय संस्कृति का केंद्र

धर्मकोट में भारतीयों से ज्यादा इजरायली लोग रहते हैं. यहां काफी खूबसूरत और शांत वातावरण है. यहां लोग अक्सर योगा और ध्यान भी करते हैं. यह गांव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है.

7/7

खूबसूरती में सबसे आगे धर्मकोट

तिब्बती परंपरा और हिमालय की खूबसूरती यहां देखने को मिलती है. ट्रैकिंग के शौकीन आप भी आराम से यहां ले सकते हैं. धर्मकोट में आपकों सब देखने के लिए मिलने वाला है.

