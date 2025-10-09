भारत में ही बसा Mini Israel, कम खर्चे में लें सकते हैं स्वर्ग से सुंदर जगह का मजा; एक-एक तस्वीर है खूबसूरती की गवाह

स्वर्ग से खूबसूरत है धर्मकोट

इस खूबसूरत गांव का नाम धर्मकोट है. इस गांव को मिनी इजरायल के नाम से भी जाना जाता है. धर्मकोट गांव अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के काफी अकृषित करता है. यहां बड़ी तादाद में इजरायली पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसे मिनी इजरायल के नाम से भी जाना जाता है.