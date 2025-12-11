धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें

भारतीय सिनेमा के ही-मैन, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में नई दिल्ली में एक विशेष प्रार्थना सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा आयोजित इस सभा में राजनीति और कला जगत की कई हस्तियाँ शामिल हुईं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र के साथ अपने अनूठे जुड़ाव को याद किया और बताया कि कैसे एक किसान के बेटे ने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया.