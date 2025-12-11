  • Home>
  • Gallery»
  • धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें

भारतीय सिनेमा के ही-मैन, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में नई दिल्ली में एक विशेष प्रार्थना सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा आयोजित इस सभा में राजनीति और कला जगत की कई हस्तियाँ शामिल हुईं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र के साथ अपने अनूठे जुड़ाव को याद किया और बताया कि कैसे एक किसान के बेटे ने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया.


By: Shivani Singh | Last Updated: December 11, 2025 7:49:35 PM IST

Follow us on
Google News
धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
1/7

धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पुष्पांजलि अर्पित की. यह श्रद्धांजलि सभा अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी द्वारा उनकी याद में आयोजित की गई थी.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
2/7

देशवासियों के दिलों में एक खास जगह

अमित शाह ने कहा कि धर्मेंद्र जी ने अपनी अभिनय कला से देशवासियों के दिलों में एक खास जगह बनाई. उनकी अदाकारी ने भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को पार कर जन-जन के मन को छू लिया.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
3/7

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए अमित शाह को लिखा था पत्र

शाह ने बताया कि वह धर्मेंद्र जी से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन हेमा मालिनी के सांसद बनने पर उनकी फ़ोन पर बात हुई थी. धर्मेंद्र ने हेमा जी की जीत की चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें एक पत्र भी लिखा था, जो बाद में सच साबित हुआ.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
4/7

धर्मेंद्र के प्रशंसक के तौर पर पहुंचे अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा कि वह इस प्रेयर मीट में देश के गृह मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि धर्मेंद्र के एक सच्चे प्रशंसक के रूप में शामिल हुए हैं. उन्होंने धर्मेंद्र को बहुत ही शुद्ध और पवित्र हृदय का व्यक्ति बताया, जिन्होंने कठिन समय में कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
5/7

धर्मेंद्र की एक्टिंग कला से प्रभावित अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि धर्मेंद्र जी ने 'शोले' से लेकर 'चुपके-चुपके' जैसी फिल्मों में शानदार और विविध किरदार निभाए. उन्होंने 'आँखें' जैसी देशभक्ति वाली फिल्मों का भी जिक्र किया, जिनमें धर्मेंद्र सच्चे देशभक्त नज़र आते थे.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
6/7

किसान के बेटे थे धर्मेंद्र

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि धर्मेंद्र एक किसान के बेटे थे और वह देश से बहुत प्यार करते थे, 90 साल की उम्र में उनका जाना एक बड़ी क्षति है. शाह ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भारतीय सिनेमा जगत को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी.

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
7/7

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद यह प्रार्थना सभा हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ मिलकर आयोजित की. इस श्रद्धांजलि सभा में धर्मेंद्र के अनमोल पलों, हेमा और दोनों बेटियों के साथ की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें उनकी पहली पत्नी और अन्य बच्चों की तस्वीरें शामिल नहीं थीं.

Tags:
amit shahdelhi newsDharmendrahema maliniPrayer meet
धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery
धर्मेंद्र के निधन के 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने रखा प्रेयर मीट, अमित शाह ने कही दिल की बात! देखिए ये कुछ खास तस्वीरें - Photo Gallery