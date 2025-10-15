18 अक्टूबर धनतेरस के दिन अपनी राशि के अनुसार करें शॉपिंग! जानें मेष से लेकर मीन वालों के लिए क्या खरीदना होगा शुभ

Dhanteras 2025: कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जायेगा. धनतेरस के दिन खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है, कहा जाता है धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में धन और सौभाग्य आता है और इस दिन खरीदी गई चीजें सुख-संपदा में वृद्धि करती हैं. इसके अलावा धनतेरस के दिन अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता हैं. चलिए जानते हैं यहां धनतेरस के दिन किस राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए.