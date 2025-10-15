18 अक्टूबर धनतेरस के दिन अपनी राशि के अनुसार करें शॉपिंग! जानें मेष से लेकर मीन वालों के लिए क्या खरीदना होगा शुभ
Dhanteras 2025: कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जायेगा. धनतेरस के दिन खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है, कहा जाता है धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में धन और सौभाग्य आता है और इस दिन खरीदी गई चीजें सुख-संपदा में वृद्धि करती हैं. इसके अलावा धनतेरस के दिन अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता हैं. चलिए जानते हैं यहां धनतेरस के दिन किस राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए.
धनतेरस के दिन करें अपनी राशि के अनुसार खरीदारी
धनतेरस के दिन मेष राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन मेष राशि वालों के लिए सोना खरीदना बेहद शुभ हो सकता है.
धनतेरस के दिन वृषभ राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर वृषभ वालों को इलेक्ट्रॉनिक जुड़ा कोई सामाना खरीदना चाहिए, ऐसा करना शुभ हो सकता है.
धनतेरस के दिन मिथुन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन धनतेरस पर मिथुन राशि वालों को चांदी के सिक्का खरीदना चाहिए, यह माता लक्ष्मी का प्रतिक माना जाता है.
धनतेरस के दिन कर्क राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर कर्क राशि वालों को श्री यंत्र खरीदना चाहिए, यह आपके लिए लाभदायक हो सकता है.
धनतेरस के दिन सिंह राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन सिंह राशि वालों के लिए सोने से बना कोई गहना या फिर तांबे से बना कोई बर्तन खरीदना बेहद शुभ होगा.
धनतेरस के दिन कन्या राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर कन्या राशि वालों को चांदी की चम्मच या कोई बर्तन खरीदना चाहिए, ऐसा करना शुभ हो सकता है
धनतेरस के दिन तुला राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन तुला राशि वालों के लिए चांदी का आभूषण जैसे पायल या अंगुठी खरीदना लाभदायक हो सकता है.
धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर वृश्चिक राशि को वाहन या सोना खरीदना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है.
धनतेरस के दिन धनु राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन धनु राशि वालों के लिए पीतल के बर्तन या फिर सोने का सिक्के खरीदना बेहद लाभदायक हो सकता है.
धनतेरस के दिन मकर राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर मकर राशि वालों को झाडू और बर्तन खरीदना चाहिए, ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है.
धनतेरस के दिन कुंभ राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
18 अक्टूबर धनतेरस के दिन र कुंभ राशि वालों को श्री यंत्र या कुबेर यंत्र खरादीना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है.
धनतेरस के दिन मीन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर मीन राशि वालों के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए, ऐसा करना फलदायी होगा.
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.