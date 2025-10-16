  • Home>
  • धनतेरस और दिवाली पर होने वाले हैं “मालामाल”, मां लक्ष्मी करेंगी अपनी पसंदीदा इन 5 राशियों पर जमकर कृपा

धनतेरस और दिवाली पर होने वाले हैं “मालामाल”, मां लक्ष्मी करेंगी अपनी पसंदीदा इन 5 राशियों पर जमकर कृपा

Lucky Zodiac Signs On Dhanteras- Diwali 2025: 18 अक्टूबर शनिवा के दिन धनतेरस मनाया जायेगा, इसी त्योहार से दिवाली की भी शुरुआत होती हैं. धनतेरस और दिवाली के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी को 5 राशियां सबसे प्रिय है, ऐसे में धनतेरस से लेकर दिवाली तक इन 5 राशियों का गोल्ड टाइम शुरु होने वाला है. 

By: chhaya sharma | Published: October 16, 2025 10:31:27 AM IST

Dhanteras Date And Diwali Date In 2025 - Photo Gallery
1/10

धनतेरस और दिवाली का त्योहार कब ?

Dhanteras- Diwali 2025 Horoscope: धनतेरस से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाया जाता है और साल 2025 में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर शनिवा के दिन मनाया जायेगा. और दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा.

Goddess Lakshmi Is Worshipped On Dhanteras And Diwali - Photo Gallery
2/10

धनतेरस और दिवाली पर होती है मां लक्ष्मी की पूजा

धनतेरस और दिवाली के दिन लोग पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनसे धन और समृद्धि, सुख-शांति की कामना करते हैं. माता लक्ष्मी मी भी भक्तों पर अपनी कृपा बरतासी हैं.

5 Zodiac Signs Are Most Loved By Goddess Lakshmi - Photo Gallery
3/10

मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है 5 राशियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी को 5 राशियां सबसे प्रिय है और इन राशियों पर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती हैं. ऐसे में दिवाली और धनतेरस के मौके पर इन 5 राशियों का गोल्ड टाइम शुरु होने वाला है. चलिए जानते हैं कि वो पांच राशियां कौन सी हैं.

Know Which Are Those 5 Lucky Zodiac Signs - Photo Gallery
4/10

जानें कौन सी है वो 5 राशियां लकी राशियां

मां लक्ष्मी को वृषभ (Taurus), कन्या (Virgo), तुला (Libra), कुंभ (Aquarius) और मीन राशि (Pisces) सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो हमेशा इन राशियों पर अपनी कृपा बरसाती हैं.

Goddess Lakshmi Will Bless Taurus On Dhanteras And Diwali - Photo Gallery
5/10

धनतेरस और दिवाली पर होगी वृषभ राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा

वृषभ राशि (Taurus) - वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इस राशि के लोग वाले पृथ्वी तत्व से जुड़े होते है. साथ ही धैर्यवान, मेहनती और स्थिर होते हैं. शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. ऐसे में दिवाली और धनतेरस पर इस राशि को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है. धन में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं.

Virgo Zodiac Signs Will Be Showered With Wealth On Diwali And Dhanteras. - Photo Gallery
6/10

दिवाली और धनतेरस के दिन कन्या राशि वालों पर बरसेगा धन

कन्या राशि (Virgo)- कन्यान राशि वाले लोग मेहनती और भरोसेमंद होते हैं. माता लक्ष्मी की कृपा से इन्हें जीवन कभी भी धन-दौलत की कमी नहीं होती हैं. ऐसे में धनतेरस दिवाली पर इन्हें माता की विषेश कृपा प्राप्त होने वाली है. पूराने निवेश से लाभ होगा और रुके हुए काम पूरें होंगे.

Libra Sign People Will Be Rich On Dhanteras And Diwali - Photo Gallery
7/10

धनतेरस और दिवाली पर तुला राशि वाले होंगे मालामाल

तुला राशि (Libra)- तुला राशि के स्वामी भी शुक्र माने जाते हैं. इस राशि के लोग मेहनती होने के साथ-साथ न्यायप्रिय, रचनात्मक, मिलनसार और कलात्मक होते हैं. तुला राशि मां लक्ष्मी के खास प्रिया है, यही वजह है इस राशि के लोगों को धन में कमी नहीं होती है. ऐसे में दिवाली और धनतेरस के दौरान इनका समय बेहद अच्छा होने वाला है.

Aquarius Zodiac Sign Will Have Good Luck On Diwali And Dhanteras. - Photo Gallery
8/10

दिवाली और धनतेरस के दिन कुभ राशि की चमकेगी किस्मत

कुभ राशि (Aquarius)- कुभ राशि के जातक आत्मनिर्भर, सामाजिक सरोकार रखने वाले मेहनती और विचारशील होते हैं. इस राशि के जातक मां लक्ष्मी बेहद पसंद हैं. ऐसे में धनतेरस और दिवाली के दिन कुभ राशि को सबसे ज्यादा लाभ होगा.

Goddess Lakshmi Will Bless Pisces On Dhanteras And Diwali - Photo Gallery
9/10

धनतेरस और दिवाली पर मीन राशि पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता हैं, उस धन की कमी नहीं होती है. मीन राशि के लोग दयालु, करुणामय और कलात्मक होते हैं. इनके गुण मां लक्ष्मी को साथ पसंद है. ऐसे में धनतेरस और दिवाली पर मीन राशि की किस्मत चमकने वाली है.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

