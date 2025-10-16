धनतेरस और दिवाली पर होने वाले हैं “मालामाल”, मां लक्ष्मी करेंगी अपनी पसंदीदा इन 5 राशियों पर जमकर कृपा

धनतेरस और दिवाली पर होगी वृषभ राशि पर मां लक्ष्मी की कृपा

वृषभ राशि (Taurus) - वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इस राशि के लोग वाले पृथ्वी तत्व से जुड़े होते है. साथ ही धैर्यवान, मेहनती और स्थिर होते हैं. शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. ऐसे में दिवाली और धनतेरस पर इस राशि को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है. धन में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं.