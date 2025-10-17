  • Home>
  • धनतेरस पर किस रंग से बढ़ेगी पॉजिटिव एनर्जी और लक, जानें 2025 के शुभ रंग

धनतेरस पर किस रंग से बढ़ेगी पॉजिटिव एनर्जी और लक, जानें 2025 के शुभ रंग

 धनतेसर 2025 पर समृद्धि और खुशहाली के लिए पहनने वाले रंगों का खास महत्व होता है. अगर आप चाहते हैं कि इस धनतेरस पर आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहे, तो हम आपके लिए कुछ ऐसे रंग लेकर आ सकता है. तो चलिए जानते है ऐसे कौन-कौन से रंग है, जो न केवल आपको अट्रैक्टिव बनाते है बल्कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भी लाते है.

By: Komal Singh | Published: October 17, 2025 6:00:01 AM IST

1/9

पीले रंग के कपड़े

पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. यह रंग खुशी और नई ऊर्जा भरता है, जिससे आप अपने नए काम में तरक्की पा सकते हैं.

2/9

लाल रंग के कपड़े

लाल रंग पहनना उत्साह और ताकत को बढ़ावा देता है. इसे पहनकर आप अपने जीवन में जोश और सफलता लाने की इच्छा जता सकते हैं.

3/9

हरे रंग के कपड़े

हरे रंग में एक खास शांति और तरक्की का एहसास होता है. यह रंग आपकी सेहत और कामयाबी दोनों के लिए फायदेमंद होता है.

4/9

सफेद या क्रीम रंग के कपड़े

सफेद या क्रीम रंग पहनना आपको मानसिक शांति देता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को आसान करता है.

5/9

नारंगी रंग के कपड़े

नारंगी रंग पहनकर आप अपने उत्साह को बढ़ा सकते हैं. यह रंग ऊर्जा और भी ज्यादा आपको खूबसूरत और लोगों को अपनी तरफ खींचता है.

6/9

गुलाबी रंग के कपड़े

गुलाबी रंग पूरे माहौल को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है. यह प्रेम और अपनापन दिखाता है.

7/9

नीला रंग के कपड़े

आसमानी नीला रंग पहनकर आप अंदरुनी शांति पा सकते हैं और पूरे दिन को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं.

8/9

मैरून रंग के कपड़े

मैरून रंग हमारे अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता लाता है, जिससे आप किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

