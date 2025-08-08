तलाक के बाद धनश्री वर्मा की नई रोमांटिक तस्वीरें वायरल, जानें किसके साथ बढ़ रही नजदीकियां?

धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दोनों के बीच काफी समय से अनबन की खबरें आ रही थीं और 20 मार्च 2025 को उनका तलाक हो गया। बताया गया कि दोनों पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर धनश्री की कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर (Pratik Utekar) के साथ कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिनके कारण उनकी डेटिंग की खबरें सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं इस मामले की सच्चाई और इन अफवाहों के पीछे की पूरी कहानी।