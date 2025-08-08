तलाक के बाद धनश्री वर्मा की नई रोमांटिक तस्वीरें वायरल, जानें किसके साथ बढ़ रही नजदीकियां?
धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दोनों के बीच काफी समय से अनबन की खबरें आ रही थीं और 20 मार्च 2025 को उनका तलाक हो गया। बताया गया कि दोनों पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर धनश्री की कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर (Pratik Utekar) के साथ कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिनके कारण उनकी डेटिंग की खबरें सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं इस मामले की सच्चाई और इन अफवाहों के पीछे की पूरी कहानी।
धनश्री और चहल का रिश्ता
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की शादी के कुछ समय बाद उनके बीच दरारें सामने आने लगीं। लंबे समय तक एक-दूसरे को समय न दे पाने, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा कर दी। 18 महीनों तक अलग रहने के बाद उन्होंने आपसी सहमति से 20 मार्च 2025 को तलाक ले लिया।
तलाक का आधिकारिक बयान
हालांकि चहल (Yuzvendra Chahal) और धनश्री ने पहले कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक-दूसरे से दूरी लोगों की नज़र में आ चुकी थी। एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट के जरिए दोनों ने आखिरकार तलाक की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने ‘म्युचुअल रिस्पेक्ट’ और ‘प्राइवेसी’ की अपील की।
कौन हैं प्रतीक उतेकर (Pratik Utekar)?
प्रतीक उतेकर (Pratik Utekar) एक मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने ‘डांस प्लस’ और ‘झलक दिखला जा’ जैसे शो में कई कंटेस्टेंट को ट्रेन भी किया है। धनश्री खुद भी एक डांसर हैं और दोनों की मुलाकात एक डांस शो के दौरान हुई थी।
धनश्री-प्रतीक की वायरल तस्वीर
धनश्री (Dhanashree Verma) और प्रतीक की कई तस्वीरें डांस स्टूडियो, शूटिंग के सेट और इवेंट्स से सामने आईं। इन तस्वीरों में दोनों को काफी क्लोज देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की अफवाहें तेज हो गईं।
क्या दोनों कर रहे हैं डेट?
अब तक न धनश्री और न ही प्रतीक(Pratik Utekar) ने अपने रिश्ते पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। हालांकि उनके बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।
फैंस की प्रतिक्रिया
धनश्री और प्रतीक(Pratik Utekar) की तस्वीरें सामने आते ही फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं। कुछ लोगों ने धनश्री को 'moving on' करने का हक दिया, जबकि कुछ ने इसे 'तलाक के तुरंत बाद अफेयर' के रूप में देखा।