4 साल, फिर 8 साल, अब 7 साल… आखिर कब-कब आई ‘धमाल’ की हर फिल्म? जानिए इस फ्रेंचाइजी का 19 साल का दिलचस्प सफर

टोटल धमाल

दूसरे पार्ट के बाद धमाल का तीसरा भाग आठ साल बाद रिलीज हुई. इंद्र कुमार साल 2019 में तीसरे पार्ट 'टोटल धमाल' के साथ लौटे और इस बार मूल दो फिल्मों से केवल अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी ही वापस आए. इस फ्रेंचाइज़ में नए कलाकारों में अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित शामिल थे. टोटल धमाल को अच्छी समीक्षाएं मिलीं और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसने भारत में 150 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, जो कि पहली दो फिल्मों के संयुक्त कारोबार का दोगुना है.