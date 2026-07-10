Dhamaal 4 Cast Fees: ‘धमाल 4’ में अजय देवगन बने सबसे महंगे एक्टर; जानें स्टारकास्ट को कितनी मिली फीस

Dhamaal 4 Starcast Fees: अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ आज 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. रिपोर्ट्स के मु्ताबिक अजय देवगन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं. वहीं अन्य कलाकारों को कितने मिले. चलिए जानते हैं.