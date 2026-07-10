Dhamaal 4 Cast Fees: ‘धमाल 4’ में अजय देवगन बने सबसे महंगे एक्टर; जानें स्टारकास्ट को कितनी मिली फीस
Dhamaal 4 Starcast Fees: अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ आज 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. रिपोर्ट्स के मु्ताबिक अजय देवगन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं. वहीं अन्य कलाकारों को कितने मिले. चलिए जानते हैं.
अजय देवगन
खबरों के मुताबिक, अजय देवगन ने 'धमाल 4' के लिए 40 करोड़ रुपये लिए हैं, जिससे वह फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार बन गए हैं.
रवि किशन
भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन इन दिनों कई फिल्मों और सीरीज में नजर आए. अब वह धमाल 4 में भी अपनी अदाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध करने आ चुके हैं. इस फिल्म के लिए एक्टर को 10 करोड़ रुपये मिले
अरशद वारसी-रितेश देशमुख
रितेश देशमुख और अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
जावेद जाफरी
धमाल फ्रेंचाइजी के जाने-माने एक्टर जावेद जाफरी भी इस फिल्म में वापसी कर रहे हैं. 'धमाल 4' के लिए अभिनेता को 2 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
संजय मिश्रा
अपनी शानदार अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता संजय मिश्रा भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाते दिख रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए अभिनेता को फीस के तौर पर 2 करोड़ रुपये मिले हैं.
ईशा गुप्ता
41 साल की अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी 'धमाल 4' में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना रही हैं. जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को 2 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
संजीदा शेख
अभिनेत्री संजीदा शेख को इस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.