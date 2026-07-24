Tulsi Puja: देवशयनी एकादशी पर तुलसी माता को अर्पित करें ये शुभ चीजें, धन-धान्य से भर जाएगा घर

Tulsi Puja: देवशयनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और तुलसी माता की विशेष पूजा करने से सुख-समृद्धि, धन-धान्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है. आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर तुलसी जी को कौन-कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.