जब भक्ति बनी कमाई का मंत्र! न बड़े स्टार, न भारी बजट… फिर भी छापे करोड़ों रुपये, ‘कांतारा’ से ‘हनुमान अंश’ तक, सुपरहिट रहीं ये फिल्में

हनुमान अंश

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 37 दिनों में भारत में कुल 173.63 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में नीम करौली बाबा के जीवन और चमत्कारों की कहानी दिखाई गई है.