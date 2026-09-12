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जब भक्ति बनी कमाई का मंत्र! न बड़े स्टार, न भारी बजट… फिर भी छापे करोड़ों रुपये, ‘कांतारा’ से ‘हनुमान अंश’ तक, सुपरहिट रहीं ये फिल्में

Low Budget Devotional Movies: इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म ‘हनुमान अंश’ छाई हुई है. मात्र 1.8 करोड़ रुपये बनी ये फिल्म 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली है. इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनका बजट तो बेहद कम था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त कमाई की. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 5:34:53 PM IST

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हनुमान अंश

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 37 दिनों में भारत में कुल 173.63 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में नीम करौली बाबा के जीवन और चमत्कारों की कहानी दिखाई गई है.

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कांतारा

साल 2022 में फिल्म ‘कांतारा’ रिलीज हुई थी. ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म ने लोक संस्कृति, आस्था को दिखाने का प्रयास किया था. महज 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड करीब 407 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

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हनु-मान

प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनु-मान' में भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक कहानी का मेल देखने को मिला. इस फिल्म को 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. लेकिन फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक 295.29 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.

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कार्तिकेय 2

निखिल सिद्धार्थ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पौराणिक रहस्य और एडवेंचर का संगम देखने को मिला था. 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक दुनियाभर में 117.87 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

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महावतार नरसिम्हा

भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कथा पर बनी इस एनिमेटेड फिल्म ने पौराणिक कहानी को आधुनिक विजुअल्स के साथ पेश किया. 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने सैकनिल्क के अनुसार वर्ल्डवाइड 326.82 करोड़ रुपये कमाए.

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