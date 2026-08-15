  • Home>
  • Gallery»
  • देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज

देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज

Actors Were Part of Independence Struggle: भारत को आजादी दिलाने में कई वीर सपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए. आज 15 अगस्त को उन महान क्रांतिकारियों के त्याग और तप की वजह से भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. मनोरंजन की दुनिया के कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. जानिए उन सितारों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 6:00:09 PM IST

Follow us on
Google News
ashok kumar - Photo Gallery
1/6

अशोक कुमार

दिग्गज एक्टर अशोक कुमार ने आज़ादी के आंदोलन का समर्थन किया और ऐसी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनसे आज़ादी के मकसद को बढ़ावा मिला.

You Might Be Interested In
balraj sahni - Photo Gallery
2/6

बलराज साहनी

मशहूर एक्टर बलराज साहनी 'भारत छोड़ो आंदोलन' में शामिल थे और जीवन भर सामाजिक मुद्दों के ज़बरदस्त समर्थक रहे.

Devika rani - Photo Gallery
3/6

देविका रानी

भारतीय सिनेमा की 'फर्स्ट लेडी' के तौर पर पहचानी जाने वालीं देविका रानी न सिर्फ़ एक मशहूर एक्ट्रेस थीं, बल्कि उन्होंने अपने काम और प्रभाव के ज़रिए आज़ादी के आंदोलन को समर्थन देने में भी भूमिका निभाई.

You Might Be Interested In
dilip kumar - Photo Gallery
4/6

दिलीप कुमार

दिलीप कुमार सीधे तौर पर आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी फ़िल्मों में अक्सर मज़बूत देशभक्तिपूर्ण संदेश होते थे और बाद के सालों में वे इस आंदोलन के मुखर समर्थक रहे.

prithviraj kapoor - Photo Gallery
5/6

पृथ्वीराज कपूर

कपूर परिवार के मुखिया, पृथ्वीराज कपूर, आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने देशभक्ति के संदेश फैलाने के लिए अपने थिएटर का इस्तेमाल किया.

You Might Be Interested In
manoj kumar - Photo Gallery
6/6

मनोज कुमार

मनोज कुमार बॉलीवुड में अपनी देशभक्तिपूर्ण भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन वे आज़ादी के आंदोलन से गहरे तौर पर प्रेरित थे, जिसका असर उनकी फ़िल्मों के चुनाव पर भी पड़ा,

Tags:
Balraj SahniBollywood LegendsDevika RaniFreedom Fighters
देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज - Photo Gallery
देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज - Photo Gallery
देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज - Photo Gallery
देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज - Photo Gallery