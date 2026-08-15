देविका रानी से बलराज साहनी तक, जब बॉलीवुड के दिग्गज बने आजादी की लड़ाई का हिस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज

Actors Were Part of Independence Struggle: भारत को आजादी दिलाने में कई वीर सपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए. आज 15 अगस्त को उन महान क्रांतिकारियों के त्याग और तप की वजह से भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. मनोरंजन की दुनिया के कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. जानिए उन सितारों के नाम.