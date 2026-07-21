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जेब में 30 रुपये लेकर मुंबई आया था ये एक्टर, किया बेतहाशा संघर्ष, बिना किसी सपोर्ट बने सुपरस्टार

Dev Anand Struggle Story: कभी जेब में थे सिर्फ 30 रुपये… लेकिन आंखों में था एक ऐसा सपना, जिसने हिंदी सिनेमा को उसका पहला स्टाइल आइकन दे दिया. यह कहानी है देव आनंद की, जिन्होंने संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है, जब उसे अपने सपनों और सुरक्षित भविष्य के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है. देव आनंद ने भी यही फैसला लिया था. उनके पिता चाहते थे कि बेटा बैंक में नौकरी करे और एक स्थिर जिंदगी जिए लेकिन देव का दिल फिल्मों में बसता था. उन्होंने घर की सुरक्षित दुनिया छोड़ दी और सिर्फ 30 रुपये जेब में रखकर बॉम्बे की राह पकड़ ली.


By: Deepika Pandey | Published: July 21, 2026 4:01:54 PM IST

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देव आनंद - Photo Gallery
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मुंबई पहुंचने के बाद भी किया संघर्ष

मुंबई पहुंचने के बाद जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी. फिल्मों में काम मिलने से पहले रोजमर्रा का खर्च चलाना भी चुनौती था. उन्होंने चर्चगेट स्थित मिलिट्री सेंसर ऑफिस में महज 65 रुपये महीने की नौकरी की. इसके बाद एक अकाउंटिंग फर्म में 85 रुपये मासिक वेतन पर क्लर्क बनकर काम किया. दिनभर नौकरी और बाकी समय अपने सपनों के लिए संघर्ष, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी. देव आनंद का असली नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद था. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए किया था. उन्होंने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ थिएटर से भी जुड़ाव रखा और अभिनय की दुनिया में खुद को लगातार निखारते रहे.

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देव आनंद की मुस्कान देख हुए फैन

उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया, जब उन्होंने बिना अपॉइंटमेंट के प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबू राव पाई के ऑफिस में जाकर उनसे मिलने की हिम्मत दिखाई. देव आनंद की मुस्कान, उनकी चमकती आंखें और आत्मविश्वास देखकर बाबू राव पाई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें मौका देने का फैसला कर लिया. यही वह पल था, जिसने एक संघर्षरत युवक की जिंदगी बदल दी.

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देव आनंद की पहली फिल्म

देव आनंद ने फिल्म 'हम एक हैं' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की. फिल्म बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन उनकी प्रतिभा पर लोगों की नजर जरूर गई. इसके बाद निर्देशक शहीद लतीफ ने उन्हें 'जिद्दी' (1948) में मौका दिया. यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और यहीं से देव आनंद हिंदी सिनेमा के चमकते सितारे बन गए.

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दीं ये हिट फिल्में

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'जाल', 'टैक्सी ड्राइवर', 'मुनीमजी', 'सीआईडी', 'पेइंग गेस्ट', 'काला पानी', 'काला बाजार', 'हम दोनों', 'असली-नकली' और 'तेरे घर के सामने' जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक सुपरस्टार बना दिया. उनकी मुस्कान, अलग अंदाज में संवाद बोलने का तरीका और स्टाइल युवाओं के लिए फैशन बन गया. इसी वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला स्टाइल आइकन कहा जाने लगा. 70 के दशक में देव आनंद ने निर्देशन की कमान भी संभाली. 'प्रेम पुजारी', 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'तेरे मेरे सपने', 'हीरा पन्ना', 'अमीर गरीब' और 'वारंट' जैसी फिल्मों से उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी निर्देशक और निर्माता भी हैं.

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110 फिल्मों में किया काम

करीब छह दशक लंबे करियर में देव आनंद ने 110 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्हें चार फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, जिनमें दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवॉर्ड शामिल थे. देश ने भी उनके योगदान को सलाम किया. वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2002 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्ष की उम्र में देव आनंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनका जीवन दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है.

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