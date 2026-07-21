जेब में 30 रुपये लेकर मुंबई आया था ये एक्टर, किया बेतहाशा संघर्ष, बिना किसी सपोर्ट बने सुपरस्टार

Dev Anand Struggle Story: कभी जेब में थे सिर्फ 30 रुपये… लेकिन आंखों में था एक ऐसा सपना, जिसने हिंदी सिनेमा को उसका पहला स्टाइल आइकन दे दिया. यह कहानी है देव आनंद की, जिन्होंने संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है, जब उसे अपने सपनों और सुरक्षित भविष्य के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है. देव आनंद ने भी यही फैसला लिया था. उनके पिता चाहते थे कि बेटा बैंक में नौकरी करे और एक स्थिर जिंदगी जिए लेकिन देव का दिल फिल्मों में बसता था. उन्होंने घर की सुरक्षित दुनिया छोड़ दी और सिर्फ 30 रुपये जेब में रखकर बॉम्बे की राह पकड़ ली.