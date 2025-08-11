क्या आपका लीवर भी है कमजोर ? जरूर खाएं ये फल जो आपकी बॉडी को रखेगा फिट और हेल्दी

हमारा लिवर शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करता है, पाचन में मदद करता है और शरीर से ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालता है। आजकल की लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस के कारण लिवर पर ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। ऐसे में, सही खान-पान से लिवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो लिवर को हाइड्रेट और डिटॉक्स करने में खास भूमिका निभाते हैं। ये फल न केवल पानी की कमी पूरी करते हैं बल्कि इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट लिवर को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। सही तरीके से और सही समय पर इन फलों का सेवन करने से लिवर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है।