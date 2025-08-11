क्या आपका लीवर भी है कमजोर ? जरूर खाएं ये फल जो आपकी बॉडी को रखेगा फिट और हेल्दी
हमारा लिवर शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करता है, पाचन में मदद करता है और शरीर से ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालता है। आजकल की लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस के कारण लिवर पर ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। ऐसे में, सही खान-पान से लिवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो लिवर को हाइड्रेट और डिटॉक्स करने में खास भूमिका निभाते हैं। ये फल न केवल पानी की कमी पूरी करते हैं बल्कि इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट लिवर को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। सही तरीके से और सही समय पर इन फलों का सेवन करने से लिवर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है।
तरबूज (water melon)
तरबूज में लगभग 92% पानी होता है, जो लिवर को तुरंत हाइड्रेट करता है। इसमें मौजूद लाइकोपीन और विटामिन A, C लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। गर्मियों में यह लिवर की गर्मी कम करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है।
पपीता (papaya)
पपीता में एंज़ाइम पपेन और विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो लिवर की सफाई में मदद करता है। यह पित्त के बहाव को सही करता है और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद पानी की मात्रा लिवर को हाइड्रेट रखती है।
संतरा(orange)
संतरे में विटामिन C और फ्लेवोनॉयड्स होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पानी और फाइबर लिवर को साफ और हाइड्रेट रखते हैं। संतरे का रस सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए, बल्कि नाश्ते के साथ या दिन के समय लेना सबसे अच्छा है।
अनार(Pomegranate )
अनार में एंटीऑक्सीडेंट प्यूनीकलैगिन और विटामिन C होते हैं, जो लिवर को सूजन और नुकसान से बचाते हैं। इसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो लिवर को हाइड्रेट रखती है।
सेब(Apple)
सेब में पेक्टिन फाइबर और पानी की भरपूर मात्रा होती है, जो लिवर की सफाई में मदद करता है। इसमें मौजूद मैलिक एसिड लिवर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है।
अंगूर
अंगूर, खासकर लाल और काले, में रेस्वेराट्रोल और विटामिन C होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स और सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसमें पानी की मात्रा लिवर को हाइड्रेट रखती है। अंगूर को सुबह या दोपहर के स्नैक के रूप में खाना सबसे अच्छा है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.