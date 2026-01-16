Destini 125 vs Jupiter 125: परफॉर्मेंस, माइलेज और फीचर्स की बड़ी जंग!
2026 में आपके लिए कौन सी बाइक सबसे अच्छी है, हीरो डेस्टिनी 125 या TVS जुपिटर 125? इन दोनों बाइक/स्कूटर की कीमत, माइलेज, फीचर्स, रंग और दूसरी स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर तुलना करें.
Price Difference:
हीरो डेस्टिनी 125 की कीमत ज़्यादा है, इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹80,450 है, जबकि TVS जुपिटर 125 की कीमत लगभग ₹75,600 से शुरू होती है.
Engine Performance:
डेस्टिनी 125, जुपिटर 125 के 8.15 PS के मुकाबले ज़्यादा पावर (लगभग 9.12 PS) देती है, हालांकि टॉर्क के आंकड़े बहुत करीब हैं.
Mileage:
हीरो डेस्टिनी 125 का माइलेज जुपिटर 125 (57.27 km/l) के मुकाबले थोड़ा बेहतर (59 km/l) होने का दावा किया गया है.
Dimensions & Weight:
डेस्टिनी थोड़ी बड़ी और भारी है, इसका व्हीलबेस लंबा है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा है (5.3 L बनाम 5.1 L).
Top Speed:
TVS जुपिटर 125 की टॉप स्पीड ज़्यादा है (95 km/h) जबकि डेस्टिनी की टॉप स्पीड लगभग 85 km/h है.
Storage & Practicality:
दोनों में प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, लेकिन जुपिटर 125 में डेस्टिनी के मुकाबले ज़्यादा अंडर-सीट स्टोरेज (33 L) मिलता है, जिसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज तो है लेकिन उसकी सटीक कैपेसिटी नहीं बताई गई है.
Features & Equipment:
डेस्टिनी 125 में प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जबकि जुपिटर 125 में भी LED लाइटिंग और पूरी तरह से डिजिटल ट्रिपमीटर के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलती है.