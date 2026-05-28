Matka Water Cooling Tips: गर्मियों में मटके का पानी नहीं हो रहा ठंडा? अपनाएं ये आसान तरीके

Matka Water Cooling Tips: गर्मी शुरू होते ही ज्यादातर लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी गले और पाचन पर बुरा असर डाल सकता है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में मिट्टी के मटके का पानी सबसे हेल्दी और नेचुरल विकल्प माना जाता है. मटके का पानी शरीर को धीरे-धीरे ठंडक देता है और स्वाद में भी ताजगी महसूस कराता है.