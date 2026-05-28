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Matka Water Cooling Tips: गर्मियों में मटके का पानी नहीं हो रहा ठंडा? अपनाएं ये आसान तरीके

Matka Water Cooling Tips: गर्मी शुरू होते ही ज्यादातर लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी गले और पाचन पर बुरा असर डाल सकता है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में मिट्टी के मटके का पानी सबसे हेल्दी और नेचुरल विकल्प माना जाता है. मटके का पानी शरीर को धीरे-धीरे ठंडक देता है और स्वाद में भी ताजगी महसूस कराता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 5:00:31 PM IST

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मटके का पानी ठंडा क्यों नहीं होता?

कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका मटका पानी को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पा रहा. इसकी सबसे बड़ी वजह मटके को सही तरीके से इस्तेमाल न करना होती है. अगर मटके को गलत जगह रखा जाए या उसकी देखभाल ठीक से न हो, तो पानी जल्दी गर्म हो सकता है.

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गीले कपड़े वाला देसी जुगाड़

मटके को ज्यादा ठंडा रखने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है उसे गीले कपड़े या बोरी से ढकना. जब कपड़े का पानी धीरे-धीरे सूखता है, तो वह मटके की गर्मी खींच लेता है. इससे अंदर का पानी लंबे समय तक ठंडा बना रहता है. तेज गर्मी में दिन में दो-तीन बार कपड़े को दोबारा गीला करना फायदेमंद माना जाता है.

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मटके को सही जगह रखना जरूरी

मटके की ठंडक इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे कहां रखा गया है. कई लोग इसे किचन के गर्म कोने या धूप वाली जगह पर रख देते हैं, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मटके को हमेशा हवादार और ठंडी जगह पर रखना चाहिए. खिड़की, बालकनी या ऐसी जगह जहां हवा आती-जाती रहे, सबसे बेहतर मानी जाती है.

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नया मटका इस्तेमाल करने से पहले क्या करें?

अगर आपने नया मटका खरीदा है, तो उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सबसे पहले उसे 10 से 12 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखना जरूरी होता है. इससे मिट्टी के छोटे छिद्र खुल जाते हैं और मटका पानी को बेहतर तरीके से ठंडा कर पाता है. इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करने पर नया मटका सही कूलिंग नहीं देता.

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फर्श पर रखने से घट सकती है ठंडक

मटके को सीधे फर्श पर रखने से भी पानी जल्दी गर्म हो सकता है, क्योंकि फर्श की गर्मी मिट्टी तक पहुंचती है. इसलिए मटके को लकड़ी के तख्ते, स्टूल, ईंट या किसी स्टैंड पर रखना बेहतर माना जाता है. कुछ लोग मटके के नीचे गीली रेत भी रखते हैं, जिससे ठंडक ज्यादा देर तक बनी रहती है.

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सफाई का भी रखें खास ध्यान

मटके का पानी रोज बदलना और समय-समय पर उसकी सफाई करना जरूरी है. पुराना पानी स्वाद और ठंडक दोनों खो देता है. सफाई के लिए हल्के गुनगुने पानी और मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए. तेज केमिकल या साबुन मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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नेचुरल कूलिंग का सबसे आसान तरीका

सही देखभाल और कुछ आसान देसी तरीकों की मदद से मटके का पानी गर्मियों में फ्रिज से भी ज्यादा राहत दे सकता है. यह शरीर को नेचुरल तरीके से ठंडक पहुंचाता है और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

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