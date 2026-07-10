बाजार में देसी आलू खरीद रहे हैं या हाइब्रिड? इन आसान तरीकों से मिनटों में करें सही पहचान

Desi Potato vs Hybrid Potato: आलू भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना कई व्यंजन अधूरे लगते है. फिर चाह वो आलू की सूखी सब्जी हो, लाजवाब पराठा, दम आलू या फिर फ्रेंच फ्राइज ही क्यों न हो. हर घर में आलू का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आलू खरीद रहे हैं, वह देसी है या हाइब्रिड? देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बिना पहचान किए ही खरीद लेते हैं. अगर आप स्वाद, बनावट और पारंपरिक किस्म के देसी आलू पसंद करते हैं, तो कुछ आसान संकेतों की मदद से सही चुनाव कर सकते हैं.