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बाजार में देसी आलू खरीद रहे हैं या हाइब्रिड? इन आसान तरीकों से मिनटों में करें सही पहचान

Desi Potato vs Hybrid Potato: आलू भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना कई व्यंजन अधूरे लगते है. फिर चाह वो आलू की सूखी सब्जी हो, लाजवाब पराठा, दम आलू या फिर फ्रेंच फ्राइज ही क्यों न हो. हर घर में आलू का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आलू खरीद रहे हैं, वह देसी है या हाइब्रिड? देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बिना पहचान किए ही खरीद लेते हैं. अगर आप स्वाद, बनावट और पारंपरिक किस्म के देसी आलू पसंद करते हैं, तो कुछ आसान संकेतों की मदद से सही चुनाव कर सकते हैं. 


By: Shristi S | Published: July 10, 2026 7:22:27 PM IST

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सबसे पहले जानिए कैसे उगाए जाते हैं आलू? - Photo Gallery
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सबसे पहले जानिए कैसे उगाए जाते हैं आलू?

आलू की खेती जमीन में की जाती है. खेत तैयार करने के बाद आलू के बीज या टुकड़ों की बुवाई की जाती है. कुछ समय बाद पौधे तैयार होते हैं और पत्तियां सूखने पर आलू की खुदाई की जाती है. देसी आलू पारंपरिक तरीके से उगाए जाते हैं, जबकि हाइब्रिड आलू अलग-अलग किस्मों के चयनित क्रॉस से विकसित किए जाते हैं ताकि उत्पादन और आकार बेहतर हो सके.

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आलू के आकार देखकर करें पहली पहचान

अगर आलू का आकार छोटा-बड़ा और थोड़ा अनियमित है, तो उसके देसी होने की संभावना अधिक होती है. वहीं हाइब्रिड आलू आमतौर पर लगभग एक जैसे आकार और बड़े दिखाई देते हैं. बाजार में एक जैसी साइज के आलू अक्सर हाइब्रिड किस्म के होते हैं.

आलू का छिलका बताएगा असली पहचान - Photo Gallery
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आलू का छिलका बताएगा असली पहचान

देसी आलू का छिलका थोड़ा खुरदुरा होता है और उस पर हल्के भूरे धब्बे या प्राकृतिक निशान दिखाई दे सकते हैं. दूसरी ओर, हाइब्रिड आलू का छिलका अपेक्षाकृत चिकना, चमकदार और साफ नजर आता है. हालांकि, केवल चमक देखकर ही फैसला न करें, बाकी संकेत भी जरूरी देखें.

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आलू के स्वाद में भी होता है अंतर

देसी आलू पकने के बाद हल्की मिठास और ज्यादा प्राकृतिक स्वाद देते हैं. यही वजह है कि कई लोग सब्जी, पराठे और चाट के लिए देसी आलू पसंद करते हैं. वहीं हाइब्रिड आलू का स्वाद आमतौर पर सामान्य होता है और उसमें मिठास कम महसूस होती है.

आलू पकने का समय भी देता है संकेत - Photo Gallery
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आलू पकने का समय भी देता है संकेत

अगर आलू प्रेशर कुकर में 1 से 2 सीटी में अच्छी तरह पक जाए, तो वह देसी किस्म का हो सकता है. वहीं हाइब्रिड आलू को पूरी तरह पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है और अक्सर 3 से 4 सीटी की जरूरत पड़ती है. हालांकि, यह समय आलू के आकार और किस्म के अनुसार थोड़ा बदल भी सकता है.

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किस काम के लिए कौन-सा आलू बेहतर?

अगर आप स्वादिष्ट सब्जी, आलू का भर्ता या पराठे बनाना चाहते हैं, तो देसी आलू अच्छा विकल्प माना जाता है. वहीं, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स या ऐसे व्यंजन जिनमें आलू का आकार बनाए रखना जरूरी हो, उनके लिए हाइब्रिड किस्म का इस्तेमाल अधिक किया जाता है. खरीदारी से पहले आलू का आकार, छिलका और बनावट ध्यान से देखकर आप अपनी जरूरत के अनुसार सही चुनाव कर सकते हैं.

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