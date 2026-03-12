  • Home>
  • Hair Care Tips: देसी नुस्खों से बाल बनेंगे मुलायम और मजबूत, जानिए आसान तरीके

Hair Care Tips: देसी नुस्खों से बाल बनेंगे मुलायम और मजबूत, जानिए आसान तरीके

Hair Care Tips: आजकल धूल, प्रदूषण, तनाव और गलत खानपान की वजह से बालों का झड़ना, रूखापन और कमजोरी आम समस्या बन गई है. कई लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनके बेहतर परिणाम नहीं मिलते. ऐसे में कुछ देसी और प्राकृतिक उपाय बालों को जड़ों से मजबूत बनाने और उन्हें मुलायम व चमकदार रखने में मदद कर सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: March 12, 2026 11:10:21 PM IST

नारियल तेल से करें मालिश

नारियल तेल बालों के लिए सबसे असरदार घरेलू उपायों में से एक माना जाता है. हफ्ते में 2–3 बार हल्के गर्म नारियल तेल से सिर की मालिश करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल मुलायम बनते हैं.

आंवला का करें इस्तेमाल

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है. आंवला पाउडर या आंवला तेल का इस्तेमाल करने से बालों की चमक बढ़ती है और झड़ना कम होता है.

दही और बेसन का हेयर पैक

दही में मौजूद पोषक तत्व बालों को पोषण देते हैं. दही में थोड़ा बेसन मिलाकर बालों में लगाने से स्कैल्प साफ होता है और बाल मुलायम बनते हैं.

एलोवेरा जेल से पोषण

एलोवेरा बालों को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. ताजा एलोवेरा जेल को बालों और स्कैल्प पर लगाने से बालों की ड्राइनेस कम होती है और वे मजबूत बनते हैं.

मेथी दाना का हेयर मास्क

मेथी दाना बालों के झड़ने को कम करने में मदद करता है. रातभर भिगोई हुई मेथी को पीसकर बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत हो सकते हैं.

अंडा और शहद का पैक

अंडे में प्रोटीन और शहद में मॉइस्चर होता है. दोनों को मिलाकर हेयर पैक बनाने से बालों को गहराई से पोषण मिलता है और बाल स्मूद बनते हैं.

नीम का पानी

नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. नीम के पानी से बाल धोने से डैंड्रफ कम होता है और स्कैल्प स्वस्थ रहता है.

संतुलित खानपान भी जरूरी

बालों को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल ही नहीं, बल्कि संतुलित आहार भी जरूरी है. हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और पर्याप्त पानी बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं.

