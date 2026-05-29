इन Desi Bling सितारों की अमीरी देखकर आपकी आंखें भी रह जाएंगी फटी! जानें कैसे बनाई इन लोगों ने करोड़ों की दौलत

Lailli Mirza and Alizey Mirza

लैला और अलीज़ेह ने सोशल मीडिया, लक्ज़री ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन और अपने बेहद सफल YouTube चैनल के जरिए अपनी शोहरत और दौलत बनाई है. उनका कंटेंट फैशन, ब्यूटी और दुबई की बेहद ग्लैमरस लाइफस्टाइल के इर्द-गिर्द घूमता है. यह एक ऐसा खास क्षेत्र है जो बेहद फायदेमंद साबित हुआ है और इसे लाखों व्यूज मिले हैं.



उनकी मां मोना मिर्ज़ा ने Biolite Clinic की शुरुआत की थी, जो आज दुबई के सबसे मशहूर एस्थेटिक्स क्लीनिक में से एक है. तो हां दौलत, खूबसूरती और बिजनेस में सफलता, असल में, उनके परिवार की पहचान बन गई हैं.



हालांकि सटीक आंकड़े अभी भी कुछ हद तक एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का अनुमान है कि हर जुड़वां बहन की निजी नेट वर्थ लगभग $10 मिलियन हो सकती है. ध्यान रखें, यह उनकी कुल नेट वर्थ नहीं है. बल्कि यह हर बहन की अलग-अलग नेट वर्थ को दर्शाता है.