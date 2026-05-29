इन Desi Bling सितारों की अमीरी देखकर आपकी आंखें भी रह जाएंगी फटी! जानें कैसे बनाई इन लोगों ने करोड़ों की दौलत
Netflix को हमेशा से ही अमीर लोगों की दुनिया दिखाना बहुत पसंद है और हम लोग बस उन्हें देख कर चकित रहते हैं. अब उनका नया शो ‘Desi Bling’ आया है. ये ‘Dubai Bling’ का एक मजेदार रूप है. इसमें दुबई में रहने वाले सुपर रिच भारतीय लोग अपने प्राइवेट जेट, Lamborghini और ब्रांडेड कपड़े बड़े आराम से दिखाते हैं.
Tejasswi Prakash
तेजस्वी एशिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और यह बात बिल्कुल सही है कि इस 'देसी ब्लिंग' स्टार की नेट वर्थ उनकी स्टारडम के हिसाब से ही है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2012 में एक थ्रिलर सीरीज से की थी और उसके बाद उन्हें टीवी शो "स्वरागिनी" से जबरदस्त पहचान मिली, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदारों में से एक की भूमिका निभाई थी.
इसके बाद, वह कई अन्य बड़े टेलीविज़न शो में नजर आईं और 2021 में "बिग बॉस 15" भी जीता. फिर 2022 में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी अवॉर्ड्स में 'बेस्ट फीमेल डेब्यू' कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला. तेजस्वी प्रकाश की नेट वर्थ 250 मिलियन डॉलर हैं.
Karan Kundrra
करण ने एक्टिंग और होस्टिंग के जरिए टेलीविजन में पहले ही एक मजबूत करियर बना लिया था. बताया जाता है कि इस कपल की कुल नेट वर्थ लगभग 7.5 मिलियन डॉलर, जिससे यह साबित होता है कि रियलिटी टीवी रोमांस कभी-कभी आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकते हैं.
Tabinda Sanpal and Satish Sanpal
सतीश Anax Holding के संस्थापक और चेयरमैन हैं जिसकी मौजूदा अनुमानित वैल्यूएशन $3 बिलियन है. सतीश और तबिंदा पहले भी अपनी अपार दौलत के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया है कि वे हर साल कम से कम तीन किलोग्राम सोने के गहने खरीदते हैं.
सतीश VII Dubai Daylight Restaurants के सह-संस्थापक भी हैं. इसके अलावा, सतीश और तबिंदा मिलकर Sanpal Foundation चलाते हैं. यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित है. की नेट वर्थ 250 मिलियन डॉलर हैं. सतीश सनपाल और तबिंदा सनपाल की नेट वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर हैं.
rizwan sajan
रिजवान पहले स्थान पर हैं और 'देसी ब्लिंग' के सभी कलाकारों में उनकी नेट वर्थ सबसे ज्यादा है. जो कि $2.5 बिलियन की एक बहुत बड़ी रकम है. वे मुख्य रूप से दुबई में रहते हैं और 'डेन्यूब ग्रुप' के संस्थापक और चेयरमैन हैं. यह सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसमें रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री और होम डेकोर जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
Adel Sajan and Sana Sajan
अरबपति कारोबारी रिज़वान साजन के बेटे आदेल को कारोबार की असलियतों से उस उम्र में रूबरू कराया गया, जब ज़्यादातर किशोरों ने अभी तक अपने करियर का रास्ता भी तय नहीं किया होता. इन सालों में, उन्होंने 'डेन्यूब ग्रुप' को बिल्डिंग मटीरियल बनाने वाली एक कंपनी से बदलकर एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया, जो रियल एस्टेट, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई-कॉमर्स और स्पोर्ट्स जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है. आज उनकी अपनी अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹1,600 करोड़ बताई जाती है, जबकि पूरे साजन परिवार की कुल संपत्ति ₹20,000 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है.
Lailli Mirza and Alizey Mirza
लैला और अलीज़ेह ने सोशल मीडिया, लक्ज़री ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन और अपने बेहद सफल YouTube चैनल के जरिए अपनी शोहरत और दौलत बनाई है. उनका कंटेंट फैशन, ब्यूटी और दुबई की बेहद ग्लैमरस लाइफस्टाइल के इर्द-गिर्द घूमता है. यह एक ऐसा खास क्षेत्र है जो बेहद फायदेमंद साबित हुआ है और इसे लाखों व्यूज मिले हैं.
उनकी मां मोना मिर्ज़ा ने Biolite Clinic की शुरुआत की थी, जो आज दुबई के सबसे मशहूर एस्थेटिक्स क्लीनिक में से एक है. तो हां दौलत, खूबसूरती और बिजनेस में सफलता, असल में, उनके परिवार की पहचान बन गई हैं.
हालांकि सटीक आंकड़े अभी भी कुछ हद तक एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का अनुमान है कि हर जुड़वां बहन की निजी नेट वर्थ लगभग $10 मिलियन हो सकती है. ध्यान रखें, यह उनकी कुल नेट वर्थ नहीं है. बल्कि यह हर बहन की अलग-अलग नेट वर्थ को दर्शाता है.
Dyuti Parruck and Iryna Kinakh
द्युति ने अपने करियर की शुरुआत Hyatt में एक Office Manager के तौर पर की, जिसके बाद उन्होंने InterContinental Hotels Group में Duty Manager के रूप में काम किया और काफी धन-संपत्ति अर्जित की. इसके बाद वह Strawberry Events में Managing Partner बनीं और साथ ही 2013 में GWE General Trading में Managing Director के पद पर भी कार्यरत रहीं. द्युति पार्रुक और इरीना किनाख की नेट वर्थ 20 मिलियन डॉलर हैं.
pamala serena
पामेला 2012 से UAE में रह रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ $1.5 मिलियन से $3 मिलियन के बीच है. हालांकि यह आंकड़ा शो के कुछ अरबपतियों की दौलत के मुकाबले कम लग सकता है, फिर भी यह ऐसी जीवनशैली बनाए रखने के लिए काफी है, जिसका अनुभव ज्यादातर लोग सिर्फ TikTok पर दूसरों को देखकर ही कर पाते हैं.