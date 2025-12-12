Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान

Skin Care: त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) त्वचा को गोरा करने के टूथपेस्ट के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी देते हैं. ये स्किन के लिए काफी हानिकारक है. टूथपेस्ट को दांतों की कठोर सतह (Enamel) के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के प्राकृतिक pH संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं.