  • Home>
  • Gallery»
  • Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान

Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान

Skin Care: त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) त्वचा को गोरा करने के टूथपेस्ट के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी देते हैं. ये स्किन के लिए काफी हानिकारक है. टूथपेस्ट को दांतों की कठोर सतह (Enamel) के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के प्राकृतिक pH संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 2:35:31 PM IST

Follow us on
Google News
toothpaste - Photo Gallery
1/6

स्किन केयर

त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) त्वचा को गोरा करने के टूथपेस्ट के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी देते हैं. ये स्किन के लिए काफी हानिकारक है.

toothpaste on face - Photo Gallery
2/6

त्वचा पर टूथपेस्ट लगाना

टूथपेस्ट को दांतों की कठोर सतह (Enamel) के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के प्राकृतिक pH संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

toothpaste on face nuksan - Photo Gallery
3/6

सूखापन

ये तत्व त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेते हैं, जिससे त्वचा बहुत शुष्क और परतदार हो जाती है. अत्यधिक सूखापन तेल ग्रंथियों को अधिक तेल बनाने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जिससे अंततः और अधिक मुंहासे हो सकते हैं.

skin - Photo Gallery
4/6

केमिकल बर्न

लंबे समय तक या बार-बार टूथपेस्ट लगाने से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकते हैं, जिससे दर्दनाक दाने और छाले पड़ सकते हैं.

Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
5/6

हाइपरपिग्मेंटेशन और दाग

सूजन और जलन से पोस्ट-इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिग्मेंटेशन (त्वचा पर काले या लाल धब्बे) हो सकते हैं, जो मूल समस्या से कहीं अधिक समय तक रह सकते हैं.

skin allergy - Photo Gallery
6/6

एलर्जी

टूथपेस्ट में मौजूद फ्लेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव्स कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे सूजन या चकत्ते हो सकते हैं.

Tags:
dermatologistskin careSkin whitening
Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान - Photo Gallery