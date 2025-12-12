Skin Care: कहीं आप भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जानें इसके नुकसान
Skin Care: त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) त्वचा को गोरा करने के टूथपेस्ट के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी देते हैं. ये स्किन के लिए काफी हानिकारक है. टूथपेस्ट को दांतों की कठोर सतह (Enamel) के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के प्राकृतिक pH संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं.
स्किन केयर
त्वचा पर टूथपेस्ट लगाना
सूखापन
ये तत्व त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेते हैं, जिससे त्वचा बहुत शुष्क और परतदार हो जाती है. अत्यधिक सूखापन तेल ग्रंथियों को अधिक तेल बनाने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जिससे अंततः और अधिक मुंहासे हो सकते हैं.
केमिकल बर्न
लंबे समय तक या बार-बार टूथपेस्ट लगाने से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकते हैं, जिससे दर्दनाक दाने और छाले पड़ सकते हैं.
हाइपरपिग्मेंटेशन और दाग
सूजन और जलन से पोस्ट-इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिग्मेंटेशन (त्वचा पर काले या लाल धब्बे) हो सकते हैं, जो मूल समस्या से कहीं अधिक समय तक रह सकते हैं.
एलर्जी
टूथपेस्ट में मौजूद फ्लेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव्स कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे सूजन या चकत्ते हो सकते हैं.