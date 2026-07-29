प्यार में उम्मीदें या सिर्फ भ्रम? Delulu बनने की आदत कर सकती है दिल के हजार टुकड़े! कहीं आप भी तो नहीं कर रहें ये गलतियां

Delulu in Relationship: आजकल सोशल मीडिया पर Delulu शब्द तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लोग मजाक में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन रिलेशनशिप की दुनिया में इसका मतलब काफी गंभीर हो सकता है. कई बार हम किसी इंसान को इतना पसंद करने लगते हैं कि उसकी हर छोटी बात में प्यार ढूंढने लगते हैं और अपनी ही कल्पनाओं को सच मान बैठते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये संकेत जरूर पढ़िए.