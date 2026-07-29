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प्यार में उम्मीदें या सिर्फ भ्रम? Delulu बनने की आदत कर सकती है दिल के हजार टुकड़े! कहीं आप भी तो नहीं कर रहें ये गलतियां

Delulu in Relationship: आजकल सोशल मीडिया पर Delulu शब्द तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लोग मजाक में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन रिलेशनशिप की दुनिया में इसका मतलब काफी गंभीर हो सकता है. कई बार हम किसी इंसान को इतना पसंद करने लगते हैं कि उसकी हर छोटी बात में प्यार ढूंढने लगते हैं और अपनी ही कल्पनाओं को सच मान बैठते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये संकेत जरूर पढ़िए.


By: Shristi S | Published: July 29, 2026 6:01:51 PM IST

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आखिर क्या होता है Delulu? - Photo Gallery
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आखिर क्या होता है Delulu?

Delulu शब्द Delusional से बना है, जिसका मतलब है हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं पर भरोसा करना. रिलेशनशिप में इसका मतलब है ऐसे रिश्ते या भावनाओं पर यकीन करना, जो असल में अभी मौजूद ही नहीं हैं. यानी दिमाग में कहानी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन हकीकत वहीं की वहीं होती है.

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अगर किसी ने आपकी स्टोरी पर एक हार्ट इमोजी भेज दिया और आपने मान लिया कि वह आपसे प्यार करता है, तो सावधान हो जाइए. किसी छोटे से इशारे को जरूरत से ज्यादा मायने देना Delulu होने का शुरुआती संकेत हो सकता है.

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सामने वाला बार-बार आपको इग्नोर करे, मिलने से बचे या आपकी बातों में दिलचस्पी न दिखाए, फिर भी आप खुद को यही समझाते रहें कि वो बस बिजी होगा, तो वह भी Delulu सोच का हिस्सा हो सकता है. हर बार बहाना ढूंढना रिश्ते की सच्चाई से दूर से जाता है.

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Delulu में सिर्फ आप ही कर रहे हैं कोशिश?

अगर हमेशा मैसेज, कॉल और मिलने की पहल सिर्फ आप कर रहे हैं और सामने वाले की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं दिखती, तो इसे प्यार समझने की गलती न करें. एक मजबूत रिश्ता दोनों लोगों की बराबर भागीदारी से चलता है.

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बिना यह जाने कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप शादी, साथ रहने या भविष्य के सपने देखने लगे हैं, तो यह भी Delulu होने का संकेत हो सकता है. कल्पनाएं अच्छी हैं, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

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किसी की मुस्कान, तारीफ या कैजुअल बातचीत को गहरे प्यार का संकेत मान लेना कई बार गलतफहमी पैदा कर सकता है. हर अच्छी बातचीत रिश्ते में बदल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता.

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ऐसा सोच आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकती है. उम्मीदें टूटने पर दिल ज्यादा दुखता है, आत्मविश्वास कम हो सकता है और कई बार लोग सामने वाले के रेड फ्लैग्स भी नजरअंदाज कर देते हैं. इतना ही नहीं, कल्पनाओं में जीने की आदत आपकी पढ़ाई, काम और निजी जिंदगी पर भी असर डाल सकती है.

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