Delhi Weather: कोहरा बिगाड़ेगा New Year का मूड! दिल्ली में जश्न के बीच मौसम बनेगा विलेन, बारिश की भी संभावना

Aaj Ka Mausam: नए साल के जश्न के दौरान, दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अप्रत्याशित मौसम अक्सर जश्न में रुकावट डाल सकता है. मौसम से जुड़ी कई रुकावटें, जैसे बादल, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और बारिश, एक साथ हो सकती हैं. इनमें से एक या ज़्यादा फैक्टर नए साल के जश्न का मज़ा किरकिरा कर सकते हैं. इस साल, इस बात का खतरा है कि घना कोहरा सबसे बड़ी वजह बनेगा, जिससे ट्रैफिक धीमा हो जाएगा और सड़कों पर दिक्कतें होंगी. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.