Delhi Weather: कोहरा बिगाड़ेगा New Year का मूड! दिल्ली में जश्न के बीच मौसम बनेगा विलेन, बारिश की भी संभावना
Aaj Ka Mausam: नए साल के जश्न के दौरान, दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अप्रत्याशित मौसम अक्सर जश्न में रुकावट डाल सकता है. मौसम से जुड़ी कई रुकावटें, जैसे बादल, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और बारिश, एक साथ हो सकती हैं. इनमें से एक या ज़्यादा फैक्टर नए साल के जश्न का मज़ा किरकिरा कर सकते हैं. इस साल, इस बात का खतरा है कि घना कोहरा सबसे बड़ी वजह बनेगा, जिससे ट्रैफिक धीमा हो जाएगा और सड़कों पर दिक्कतें होंगी. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली में छाया घना कोहरा
पिछले कई दिनों से दिल्ली घने कोहरे की चपेट में है, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात पर काफी बुरा असर पड़ा है. वहीं, कल रात, कोहरे की मोटी चादर ने एक बार फिर दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों को ढक लिया.
विजिबिलिटी हुई जीरो
सिर्फ यही नहीं, सुबह के शुरुआती घंटों में विज़िबिलिटी बहुत खराब थी, जो बाद में सुबह थोड़ी बेहतर हुई. हालांकि, देर शाम और रात में हालात फिर से खराब होने की संभावना है. नए साल की पूर्व संध्या पर भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है.
बढ़ेगी ठंड
उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों से एक पश्चिमी विक्षोभ गुज़र रहा है. निचले स्तर की हवाएं कमज़ोर हो गई हैं, जिससे प्रदूषण और नमी फैल नहीं पा रही है. आसपास के बादल धरती से निकलने वाली गर्मी को रोक रहे हैं, जिससे रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट नहीं आ रही है.
ट्रैफिक पर पड़ेगा असर
खराब विज़िबिलिटी से ट्रैफिक धीमा हो सकता है और आने-जाने में दिक्कत हो सकती है.
1 जनवरी को होगी बारिश
नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के बाद, कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. 1 जनवरी, 2026 की सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है.
शाम तक होगा मौसम साफ
हालांकि, यह बारिश ज़्यादा देर तक नहीं होगी, और शाम तक मौसम साफ होने की उम्मीद है. इस पश्चिमी विक्षोभ के गुज़रने के बाद, तापमान गिर सकता है.