  • Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्लीNCR के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगातार बदल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्लीNCR में घना कोहरा छाया रहा. इतना ही नहीं बल्कि कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलीं. लेकिन, इस हवा की गति लगातार कम होती जा रही है. चलिए जान लेते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: December 27, 2025 6:43:08 AM IST

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम - Photo Gallery
1/6

दिल्ली में शीतलहर का दौर

राजधानी दिल्ली में ये हवाएं 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. अभी के लिए, 1 जनवरी तक हवा की गति धीमी रहेगी, यानी हवाएं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी.

2/6

प्रदूषण में फिर उछाल

यह ध्यान देने वाली बात है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक हवा की गति में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. लेकिन, दिल्ली-NCR के लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है.

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम - Photo Gallery
3/6

कैसा रहेगा तापमान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के मौसम की बात करें तो, अधिकतम तापमान फिलहाल 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम - Photo Gallery
4/6

राजधानी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

इस येलो अलर्ट का मतलब है कि इन दो दिनों में कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. हवा की स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा, और रातें बहुत ठंडी रहेंगी.

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम - Photo Gallery
5/6

कैसा रहेगा दिन में मौसम

दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे, और ठंडी हवाएं अपनी सामान्य गति से चलती रहेंगी. इसके अलावा, इन दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

6/6

क्या दिल्ली-NCR में होगी बारिश

अभी तक शीतलहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है. इसके अलावा, दिल्ली-NCR में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम - Photo Gallery

