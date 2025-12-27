Delhi Weather: दिल्ली में छाया घना कोहरा! लेकिन धीमी पड़ी हवा की रफ्तार, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली–NCR के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगातार बदल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली–NCR में घना कोहरा छाया रहा. इतना ही नहीं बल्कि कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलीं. लेकिन, इस हवा की गति लगातार कम होती जा रही है. चलिए जान लेते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.