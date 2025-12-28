Delhi Weather: दिल्ली-NCR में ठंड का कहर, घने कोहरे ने बढ़ाई दिल्लीवालों की मुसीबतें; कैसा रहेगा आज का मौसम?
Aaj Ka Mausam: दिल्ली–NCR के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगातार बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली–NCR में तेज ठंडी हवा चलने वाली हैं. साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है. जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.
तापमान और मौसम स्थिति
दिल्ली एनसीआर में आज 28 दिसंबर 2025 को मौसम ठंडा और कोहरे से भरा रहने वाला है. आज न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. सुबह के समय अधिक कोहरा देखने को मिल सकता है.
कोहरे का प्रभाव
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज सुबह और शाम कोहरा रहने की संभावना है. पिछले कई दिनों से दिल्ली में खूब कोहरा नजर आ रहा है. कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है.
कैसा रहेगा तापमान?
आज तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन नमी और हवा के कारण 10 डिग्री तापमान महसूस हो सकती है.
बारिश की संभावना
आज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में है. लेकिन हवा की गति में कुछ सुधार हुआ है. बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें.
यातायात और उड़ानों पर असर
कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर में सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है. कई उड़ानें देरी से चल रही हैं या रद्द हो सकती हैं.
प्रदूषण का कहर
ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं. बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा रोगियों को घर के अंदर रहने की सलाह है.
आने वाले दिनों में मौसम
30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आ सकता है, लेकिन तब तक कोहरा और ठंड जारी रहेगी.