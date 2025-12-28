Delhi Weather: दिल्ली-NCR में ठंड का कहर, घने कोहरे ने बढ़ाई दिल्लीवालों की मुसीबतें; कैसा रहेगा आज का मौसम?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली–NCR के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगातार बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली–NCR में तेज ठंडी हवा चलने वाली हैं. साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है. जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.