Delhi Weather: कश्मीर बना दिल्ली-NCR! राजधानी में छाया घना कोहरा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Aaj Ka Mausam: पूरे दिल्ली–NCR इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से रात और सुबह-सुबह दिल्ली–NCR में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है. लोग इन घंटों में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है. वहीं अब राजधानी में शीतलहर का भी दौर जारी है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.