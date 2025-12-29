  • Home>
  • Delhi Weather: कश्मीर बना दिल्ली-NCR! राजधानी में छाया घना कोहरा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Delhi Weather: कश्मीर बना दिल्ली-NCR! राजधानी में छाया घना कोहरा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Aaj Ka Mausam: पूरे दिल्लीNCR इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. घने कोहरे की वजह से रात और सुबह-सुबह दिल्लीNCR में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है. लोग इन घंटों में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है. वहीं अब राजधानी में शीतलहर का भी दौर जारी है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है


By: Heena Khan | Published: December 29, 2025 7:03:23 AM IST

1/6

गिर रहा पारा

रात 10:00 बजे के बाद दिल्ली-NCR की सड़कों पर बहुत कम लोग दिखते हैं. इसके अलावा, रात का तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. हालांकि, दिन में हल्की धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिलती है.

2/6

जारी किया ऑरेंज अलर्ट

जानकारी के मुताबिक, 29 दिसंबर की बात करें, तो दिल्ली-NCR में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

3/6

कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के के अनुसार 30 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच दिल्ली-NCR क्षेत्र में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 30 दिसंबर के लिए कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. 31 दिसंबर की रात को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा.

4/6

कई दिनों का अनुमान

जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 1 जनवरी से 3 जनवरी तक अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

5/6

शीतलहर

इस दौरान हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है.

6/6

दिल्ली बढ़ती ठंड

दिल्ली बढ़ती ठंड ने लोगों को झंकझोर कर रख दिया है. वहीं अब मौसम विभाग ने दिल्लीवालों को सलाह दी है कि खुद का खास ख्याल रखें और गर्म कपड़ों को पहनकर रखें.

