Delhi AQI: दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! जहरीली हवा में करें Work From Home, सरकार ने जारी किया आदेश

Delhi NCR, Work From Home: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का दम बुरी तरह घोंट दिया है. जिसके चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक कल, गुरुवार से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी होगा. यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है.