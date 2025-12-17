Delhi AQI: दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! जहरीली हवा में करें Work From Home, सरकार ने जारी किया आदेश

Delhi AQI: दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! जहरीली हवा में करें Work From Home, सरकार ने जारी किया आदेश
Delhi NCR, Work From Home: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का दम बुरी तरह घोंट दिया है. जिसके चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक कल, गुरुवार से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी होगा. यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है.
संस्थानों पर लगेगा जुर्माना
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली सरकार GRAP-3 नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10,000 रुपये का मुआवज़ा देगी.
कैबिनेट मंत्री ने की घोषणा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि कल से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम रहेगा.
मिलेगा मुआवजा
लेबर डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि GRAP-3 के दौरान 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड वर्कर्स को दिल्ली सरकार की तरफ से सीधे उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये का मुआवज़ा मिलेगा.
GRAP-4 के बाद मिलेगी राहत
GRAP-4 खत्म होने के बाद भी इसी तरह की राहत दी जाएगी. जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली की जहरीली हवा
वहीं फिर दिल्ली का AQI बुधवार को 329 पर "बहुत खराब" कैटेगरी में रहा, जो पिछले तीन दिनों से राजधानी में फैले गंभीर प्रदूषण से कुछ बेहतर है.