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Delhi places to visit: दिल्ली की गर्मी से राहत चाहिए? घूम आइए ये 5 खूबसूरत हिल स्टेशन

Delhi places to visit: दिल्ली की तपती गर्मी, बढ़ता ट्रैफिक और भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई कुछ दिनों की राहत चाहता है. अच्छी बात यह है कि दिल्ली के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां ठंडी हवा, प्राकृतिक नजारे और सुकून भरा माहौल आपका मन खुश कर देगा. इस फोटो गैलरी में जानिए दिल्ली के पास 5 बेहतरीन गर्मी के डेस्टिनेशन.

By: Ranjana Sharma | Published: May 19, 2026 5:59:50 PM IST

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Delhi places to visit: दिल्ली की गर्मी से राहत चाहिए? घूम आइए ये 5 खूबसूरत हिल स्टेशन - Photo Gallery
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मनाली – बर्फ, ऊंचे पहाड़ों और रोमांच का एक अद्भुत संगम

मनाली उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है जो गर्मी से दूर बर्फीली वादियों का आनंद लेना चाहते हैं. यहां का मौसम ठंडा और सुकून भरा होता है, जो गर्मियों में शरीर और मन दोनों को राहत देता है. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं.

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ऋषिकेश – शांति, योग और एडवेंचर का संगम

ऋषिकेश में आपको आध्यात्मिक शांति के साथ रोमांच का अनुभव भी मिलता है. गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर योग, मेडिटेशन और रिवर राफ्टिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यह जगह मन और आत्मा दोनों को सुकून देती है.

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मसूरी –पहाड़ों की रानी का जादू

मसूरी अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है. यहां मॉल रोड पर घूमना, झरनों का आनंद लेना और हरियाली से भरे दृश्य देखना एक अलग ही अनुभव देता है. यह परिवार और कपल्स दोनों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है

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नैनीताल – झीलों और शांति का शहर

नैनीताल अपनी खूबसूरत नैनी झील और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां बोटिंग करना, केबल कार की सवारी और ठंडी हवा में समय बिताना बेहद सुकून देता है. यह जगह शांतिपूर्ण छुट्टियों के लिए परफेक्ट है.

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शिमला – इतिहास और प्रकृति का मेल

शिमला में आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ औपनिवेशिक दौर की झलक भी देखने को मिलती है. मॉल रोड पर घूमना और कुफरी की बर्फीली वादियों का आनंद लेना यहां के मुख्य आकर्षण हैं. गर्मियों में यह जगह बेहद लोकप्रिय रहती है.

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वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट विकल्प

अगर आपके पास ज्यादा छुट्टियां नहीं हैं, तो ये सभी जगहें वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. कम समय में भी आप ठंडी हवा और पहाड़ों का पूरा आनंद ले सकते हैं. ये सभी जगहें परिवार, दोस्तों और कपल्स के लिए एकदम सही हैं. यहां हर उम्र के लोग अपनी पसंद के अनुसार एक्टिविटी और आराम का आनंद ले सकते हैं.

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गर्मियों में ट्रैवल के फायदे

इन हिल स्टेशनों की यात्रा न सिर्फ गर्मी से राहत देती है बल्कि मानसिक तनाव भी कम करती है. प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाते हैं और नई ऊर्जा मिलती है.

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