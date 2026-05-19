Delhi places to visit: दिल्ली की गर्मी से राहत चाहिए? घूम आइए ये 5 खूबसूरत हिल स्टेशन

Delhi places to visit: दिल्ली की तपती गर्मी, बढ़ता ट्रैफिक और भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई कुछ दिनों की राहत चाहता है. अच्छी बात यह है कि दिल्ली के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां ठंडी हवा, प्राकृतिक नजारे और सुकून भरा माहौल आपका मन खुश कर देगा. इस फोटो गैलरी में जानिए दिल्ली के पास 5 बेहतरीन गर्मी के डेस्टिनेशन.