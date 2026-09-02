दिल्ली से पटना अब दूर नहीं! बुलेट ट्रेन से 12 घंटे का सफर सिमटेगा 4.5 घटों में; 6 शहरों का बना रूट

Delhi Patna Bullet Train Route: दिल्ली से यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बुलेट ट्रेन बड़ा बदलाव ला सकती है. प्रस्तावित दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ-प्रयागराज-वाराणसी-पटना हाईस्पीड रेल कॉरिडोर करीब 1,170 किमी का सफर महज 4 घंटे 30 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखता है. खासकर दीवाली और छठ के दौरान घर जाने वालों के लिए यह भविष्य की बड़ी राहत साबित हो सकती है. इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है.