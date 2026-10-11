जब मन करे सबकुछ छोड़कर निकल जाने का…दिल्ली से कुछ घंटे दूर हैं 5 सुकून वाले ठिकाने, जहां जिंदगी कुछ धीमी और खूबसूरत लगेगी!
वीकेंड आते ही अगर आपका भी मन दिल्ली की भीड़-भाड़, ट्रैफिक और रोजमर्रा की टेंशन से दूर कहीं सुकून के पल बिताने का करता है, तो यह खबर आपके काम की है. राजधानी के आसपास ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप छोटी-सी छुट्टी में पहाड़ों की ठंडी हवा, जंगलों की हरियाली, गंगा किनारे शांति और शाही किलों का दीदार कर सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें कुछ डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में महज 2 घंटे लगते हैं, जबकि बाकी जगहों के लिए भी वीकेंड ट्रिप प्लान की जा सकती है. आइए जानते हैं दिल्ली के पास मौजूद 5 शानदार जगहों के बारे में, जो आपकी छुट्टी को यादगार बना सकती हैं.
5. कसौली, हिमाचल प्रदेश
दिल्ली से दूरी और समय: लगभग 290-300 किलोमीटर, पहुंचने में लगभग 5.5 से 6 घंटे का समय लगता है.
कॉलोनियल एरा की याद दिलाने वाला कसौली एक बेहद प्यारा और छोटा हिल टाउन है. यहां आपको पाइन फॉरेस्ट्स के बीच शांत वॉकिंग ट्रेल्स और पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे मिलेंगे. यहां का रिलैक्स्ड पेस और सुहावना मौसम आपको शहर की भीड़ से दूर एक सुकून भरी छुट्टी का अहसास कराएगा.
4. नीमराना, राजस्थान
दिल्ली से दूरी और समय: लगभग 100-110 किलोमीटर, पहुंचने में मात्र 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है.
शानदार नीमराना फोर्ट पैलेस के लिए मशहूर यह डेस्टिनेशंस हिस्ट्री और लग्जरी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. आप अपना पूरा दिन इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने, शाही व्यूज का आनंद लेने और एक पीसफुल स्टे के साथ रिलैक्स करने में बिता सकते हैं.
3. नाहन, हिमाचल प्रदेश
दिल्ली से दूरी और समय: लगभग 250-270 किलोमीटर, पहुंचने में लगभग 5 से 5.5 घंटे का समय लगता है.
शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा नाहन अपनी क्लीन और शांत वादियों के लिए जाना जाता है. यहां के खूबसूरत लेक्स, पुराने मंदिर और शांत रास्ते एक परफेक्ट और लेजी हॉलिडे बिताने के लिए एकदम सही माहौल देते हैं.
2. ऋषिकेश, उत्तराखंड
दिल्ली से दूरी और समय: लगभग 220-230 किलोमीटर, पहुंचने में करीब 5 से 5.5 घंटे का समय लगता है.
योग और स्पिरिचुअलिटी के लिए मशहूर ऋषिकेश रिलैक्स करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है. यहां आप गंगा किनारे शांति से बैठ सकते हैं, शाम की खूबसूरत आरती अटेंड कर सकते हैं या फिर भीड़-भाड़ से दूर नेचुरल एनवायरनमेंट में सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं.
1. मुक्तेश्वर, उत्तराखंड
दिल्ली से दूरी और समय: लगभग 340-350 किलोमीटर, पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है.
चारों तरफ घने जंगलों, फ्रूट ऑर्चर्ड्स और हिमालय के बर्फीले नजारों से घिरा मुक्तेश्वर उन ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है जो भीड़-भाड़ से दूर थोड़ा स्लो डाउन होना चाहते हैं. यहां का पीसफुल एटमॉस्फियर, खूबसूरत वॉकिंग ट्रेल्स और सुहावना मौसम आपकी सिटी लाइफ की सारी टेंशन गायब कर देगा.