जब मन करे सबकुछ छोड़कर निकल जाने का…दिल्ली से कुछ घंटे दूर हैं 5 सुकून वाले ठिकाने, जहां जिंदगी कुछ धीमी और खूबसूरत लगेगी!

वीकेंड आते ही अगर आपका भी मन दिल्ली की भीड़-भाड़, ट्रैफिक और रोजमर्रा की टेंशन से दूर कहीं सुकून के पल बिताने का करता है, तो यह खबर आपके काम की है. राजधानी के आसपास ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप छोटी-सी छुट्टी में पहाड़ों की ठंडी हवा, जंगलों की हरियाली, गंगा किनारे शांति और शाही किलों का दीदार कर सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें कुछ डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में महज 2 घंटे लगते हैं, जबकि बाकी जगहों के लिए भी वीकेंड ट्रिप प्लान की जा सकती है. आइए जानते हैं दिल्ली के पास मौजूद 5 शानदार जगहों के बारे में, जो आपकी छुट्टी को यादगार बना सकती हैं.