Aaj Ka Mausam: जीरो विजिबिलिटी, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, दिल्ली-NCR में आज कैसे रहेंगे मौसम के हाल

Delhi-NCR Weather: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा है. वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये हालात 27 दिसंबर तक बने रेहने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. क्रिसमस के दिन दिल्ली में तापमान सामान्य के आसपास रहने और आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद जताई जा रही है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.