Aaj Ka Mausam: जीरो विजिबिलिटी, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, दिल्ली-NCR में आज कैसे रहेंगे मौसम के हाल

Aaj Ka Mausam: जीरो विजिबिलिटी, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, दिल्ली-NCR में आज कैसे रहेंगे मौसम के हाल
Delhi-NCR Weather: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा है. वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये हालात 27 दिसंबर तक बने रेहने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. क्रिसमस के दिन दिल्ली में तापमान सामान्य के आसपास रहने और आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.
छाएगा कोहरा
मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा. राजधानी दिल्ली में आज के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
धूप से मिलेगी राहत
इतना ही नहीं आज दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और रात में काफी ठंड रहेगी.
कैसी रहेगी विजिबिलिटी
दिल्ली में सुबह हल्की से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है.
सुबह-रात ठंड का प्रकोप
सुबह और रातें बहुत ठंडी रहेंगी. NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.
दिल्ली के इलाकों का हाल
NCR के जिलों में सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. दिल्ली से सटे इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम होने की उम्मीद है.
नोएडा का हाल
बात करें नोएडा के मौसम की तो आज रात में ज्यादा ठंड पड़ने का अनुमान है. दिन में हल्की धूप के साथ तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.