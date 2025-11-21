Delhi-NCR Weather: दिल्ली में छाई सफेद कोहरे की चादर! प्रदूषण की झेलनी पड़ रही मार; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली में प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर में जहां लोगों की ठंड की मार झेलनी पड़ रही है. वहीं बढ़ता प्रदूषण बीमारियां लेकर आ रहा है. लोगों का अब घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है वहीं अगर बात करें दिल्ली के AQI की तो दिल्ली का AQI इस समय 400 पार है जो काफी खराब श्रेणी में आता है.