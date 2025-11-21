Delhi-NCR Weather: दिल्ली में छाई सफेद कोहरे की चादर! प्रदूषण की झेलनी पड़ रही मार; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi-NCR Weather: दिल्ली में छाई सफेद कोहरे की चादर! प्रदूषण की झेलनी पड़ रही मार; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj Ka Mausam: दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं इस समय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का भी दौर शुरू हो गया है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली में प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में जहां लोगों की ठंड की मार झेलनी पड़ रही है. वहीं बढ़ता प्रदूषण बीमारियां लेकर आ रहा है. लोगों का अब घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है वहीं अगर बात करें दिल्ली के AQI की तो दिल्ली का AQI इस समय 400 पार है जो काफी खराब श्रेणी में आता है.
आज का मौसम
आज दिल्ली-NCR में मौसम सूखा और हल्का कोहरा रहेगा. हालांकि, प्रदूषण से राहत के कोई संकेत नहीं हैं. हवा की क्वालिटी गंभीर बनी रहेगी.
छाएगा कोहरा
IMD ने आज हल्का कोहरा रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
कैसा रहेगा आज का मौसम
राजधानी दिल्ली में मौसम की बात करें तो आज दिनभर हल्का कोहरा, धूप और रात व सुबह कोहरा रहने की संभावना है. वहीं, NCR में सुबह हल्का कोहरा और दिन में हल्की धूप रहने की संभावना है.
दिल्ली का AQI
गुरुवार को दिल्ली का AQI "गंभीर" कैटेगरी के करीब रहा. औसत AQI 391 रिकॉर्ड किया गया. 15 से ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों ने AQI को 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया.
जहरीली हवा का कहर
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) का कहना है कि बुधवार को औसत AQI 392, मंगलवार को 374 और सोमवार को 351 था. आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI और खराब होकर "गंभीर" कैटेगरी में पहुंचने की संभावना है.
कैसा रहेगा हाल
ये अगले छह दिनों तक ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बना रहने की आशंका है.