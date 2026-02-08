Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं?

Delhi-NCR Weather : दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. सुबह-शाम की कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं दिन में तेज धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक महसूस हो रहा है.