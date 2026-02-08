  • Home>
  • Gallery»
  • Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं?

Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं?

Delhi-NCR Weather : दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. सुबह-शाम की कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं दिन में तेज धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक महसूस हो रहा है.


By: Preeti Rajput | Last Updated: February 8, 2026 7:30:53 AM IST

Follow us on
Google News
दिल्ली-NCR में आज 1 फरवरी 2026 को मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. - Photo Gallery
1/7

दिल्ली का तापमान

दिल्ली का वर्तमान तापमान लगभग 11°C से 15°C के बीच है, जबकि अधिकतम तापमान आज 24°C से 25°C तक पहुंच सकता है.

You Might Be Interested In
दिल्ली-NCR में आज 1 फरवरी 2026 को मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. - Photo Gallery
2/7

दिल्ली का AQI

दिल्ली का वर्तमान AQI (Air Quality Index) विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार सुबह के समय 170-210 के बीच है, जो Unhealthy (अस्वस्थ) से Severe (गंभीर) श्रेणी में आता है.

दिल्ली-NCR में आज 1 फरवरी 2026 को मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. - Photo Gallery
3/7

मौसम विभाग के मुताबिक

दिल्ली-NCR में मौसम विभाग ने हल्की और तेज हवाओं की संभावना जताई है. वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, हालांकि मौसम में बदलाव के कारण इसमें सुधार हो सकता है.

You Might Be Interested In
Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery
4/7

बारिश की संभावना

आज दिन में बीच-बीच में बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है.

दिल्ली-NCR में आज 9 फरवरी 2026 को मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. - Photo Gallery
5/7

हल्की धुंध छाई रहेगी

दिल्ली में हल्की धुंध छाई रहेगी. लेकिन 9 बजे के बाद यह कम हो जाएगी. उत्तर-पश्चिमी दिशा से 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से आज हवा चलने वाली है. जिससे मौसम सुहावना रहने वाला है.

aaj ka mausam 4 - Photo Gallery
6/7

दिन में तेज धूप

8 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में मौसम हल्की गरमाहट से भरा रहने वाला है. दिन में तेज धूप निकलेगी और सर्दी से आराम मिलेगा. लेकिन बीच-बीच में हल्के बादल दिख सकते हैं.

You Might Be Interested In
दिल्ली-NCR में आज 9 फरवरी 2026 को मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. - Photo Gallery
7/7

सुबह-शाम की ठंड

सुबह‑शाम को बच्चे और सांस की बीमारी वाले लोग मास्क पहनें. मौसम घूमने‑फिरने और सामान्य कामकाज के लिए ठीक रहेगा.

Tags:
Aaj Ka Mausamdelhi ncr weather
Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery
Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery
Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery
Delhi-NCR Weather : धुंध से घिरी दिल्ली! हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खेल, जानिए आज बारिश होगी या नहीं? - Photo Gallery