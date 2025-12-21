  • Home>
  • Delhi-NCR Weather: घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, सड़के हुई गुम…ठंड से लोगों की हालत खराब!

Delhi-NCR Weather: घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, सड़के हुई गुम…ठंड से लोगों की हालत खराब!

Aaj Ka Mausam: दिल्ली की स्थति बेहद खराब बनी हुई है. दिल्लीवालों पर प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार पड़ते हुए नजर आ रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड और प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. आने वाले कुछ दिनों के लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है. सुबह-शाम कोहरे की साथ-साथ ठंडी हवाएं भी जारी हैं.


By: Preeti Rajput | Published: December 21, 2025 6:33:05 AM IST

1/7

दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा

दिल्ली एनसीआर में आज 21 दिसंबर 2025 को मौसम ठंडा और पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है. अभी तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस (52°F) के आसपास है, जो बहुत ठंडा महसूस करा रहा है. नमी का स्तर 100% तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से घना कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है.

2/7

तेजी से चल रही ठंडी हवाएं

हवा बहुत हल्की चल रही है, सिर्फ 7-12 किमी प्रति घंटा, और बारिश की कोई संभावना नहीं है. आज का अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस (69°F) तक जाएगा, जबकि न्यूनतम 11 डिग्री रहेगा.

3/7

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

कल 22 दिसंबर को मौसम थोड़ा साफ हो सकता है, तापमान 23 डिग्री तक पहुंचेगा. आगे के दिनों में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच रहेगा, लेकिन कुछ दिनों में हवा तेज चल सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. लेकिन मौसम की यह स्थिति दिल्ली की हवा को और खराब बना रही है.

4/7

प्रदूषण की मार

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज बहुत खतरनाक स्तर पर है, कई जगहों पर 500 से 600 से ऊपर पहुंच गया है, कुछ रिपोर्ट्स में तो 570-677 तक दर्ज किया गया. यह हेजार्डस (खतरनाक) कैटेगरी में आता है, जिसमें PM2.5 और PM10 के कण बहुत ज्यादा हैं.

5/7

सांस लेना हुआ मुश्किल

इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, सिरदर्द और दिल व फेफड़ों की बीमारियां बढ़ सकती हैं. कम हवा की स्पीड और टेम्परेचर इनवर्शन की वजह से प्रदूषण फंस गया है, जो फैल नहीं पा रहा.

6/7

विजिबिलिटी हुई बहुत कम

घने कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं या प्रभावित हैं.सरकार ने GRAP-4 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें निर्माण कार्य रोकना, कुछ गाड़ियों पर बैन और अन्य पाबंदियां शामिल हैं.

7/7

थोड़ी सावधानी बरतें

हवा की स्पीड कम होने से अगले कुछ दिनों तक AQI खराब रह सकता है, लेकिन अगर हवा तेज चली तो सुधार हो सकता है. लोगों को सलाह है कि बाहर निकलना कम से कम करें, N95 मास्क जरूर पहनें, घर के दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें.

Tags:
Aaj Ka Mausamdelhidelhi ncr weatherweather report
