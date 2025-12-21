Delhi-NCR Weather: घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, सड़के हुई गुम…ठंड से लोगों की हालत खराब!

Aaj Ka Mausam: दिल्ली की स्थति बेहद खराब बनी हुई है. दिल्लीवालों पर प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार पड़ते हुए नजर आ रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड और प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. आने वाले कुछ दिनों के लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है. सुबह-शाम कोहरे की साथ-साथ ठंडी हवाएं भी जारी हैं.