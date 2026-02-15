Delhi Ncr Weather: शिवरात्रि पर कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम, बारिश और ठंडी हवा फिर बदलेगी मौसम का मिजाज!

Delhi Ncr Weather 15 February: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली-NCR का मौसम सुहावना और शुष्क रहने वाला है. लेकिन ठंडी हवाओं के साथ तापमान में बढ़ोतरी का एहसास हो सकता है. सुबह और शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है. दिन में तेज धूप के दर्शन होने वाले हैं. वहीं शाम को एक बार फिर से ठंड का एहसास होगा. आज 15 फरवरी को बारिश को कोई संभावना नहीं है. लेकिन 16-17 को मौसम का मिजाज बदल सकता है.