Delhi-NCR rain Water Logging: दिल्ली डूबी, गुरुग्राम जाम! भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, IMD का अलर्ट
Delhi-NCR rain Water Logging: दिल्ली-NCR में शनिवार को फिर से बारिश होने की उम्मीद है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सुबह और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है. यह अनुमान उस दिन के बाद आया है जब भारी बारिश और तेज हवाओं ने इस इलाके में तबाही मचाई थी, जिससे बड़े पैमाने पर पानी भर गया और दिल्ली और गुरुग्राम के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम हो गया. बारिश के इस ताज़ा दौर ने एक बार फिर इस इलाके में पानी भरने की संभावना को सामने ला दिया है, जिससे आने-जाने वालों को मुख्य सड़कों पर लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों को पानी भरे हिस्सों से निकलने में मुश्किल हो रही है.
भारी बारिश ने दिल्ली-NCR ने मचाई तबाही
शुक्रवार दोपहर को मौसम में अचानक बदलाव आया जब दिल्ली और गुरुग्राम में काले बादल छा गए, जिसके बाद भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलीं. इस भारी बारिश ने जल्द ही कई सड़कों पर पानी भर दिया. दिल्ली में, महिपालपुर और सुब्रतो पार्क के आस-पास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां तस्वीरों में कारें पानी भरी सड़कों से गुज़रती दिख रही हैं.
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास भरा पानी
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास भी पानी भरने की खबर है, जिसमें टर्मिनल 3 के पास और वसंत कुंज की तरफ अंडरपास शामिल हैं. दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश पालम में हुई, जहां शुक्रवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 75.6 mm बारिश हुई. नारायणा में 54 mm और जनकपुरी में इसी दौरान 48.5 mm बारिश हुई.
गुरुग्राम की सड़कें पानी में डूबीं
गुरुग्राम में भी कई मुख्य सड़कों और जंक्शनों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ. राजीव चौक, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उद्योग विहार और सेक्टर 14 के आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक में काफी दिक्कत हुई.
पानी में डूबीं गाड़ियां
बारिश की वजह से शहर के ड्रेनेज सिस्टम के कुछ हिस्सों में पानी भर गया, जिससे गाड़ियां पानी भरे हिस्सों से धीरे-धीरे गुज़रीं. दिल्ली-गुरुग्राम कॉरिडोर पर खास तौर पर बुरा असर पड़ा. शिव मूर्ति के पास भारी पानी भरने की वजह से दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर करीब 10 km लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे सैकड़ों लोग घंटों तक फंसे रहे.
चार से पांच घंटे तक फंसे रहे यात्री
बारिश ने हजारों ऑफिस जाने वालों के लिए शाम का सफर मुश्किल बना दिया. कई यात्रियों ने बताया कि वे चार से पांच घंटे तक जाम में फंसे रहे, जबकि गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जा रहे लोग करीब तीन घंटे तक फंसे रहे क्योंकि ट्रैफिक पानी भरे हिस्सों से रेंगता रहा. गुरुग्राम को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं, जबकि आस-पास के रास्तों पर भी जाम लग गया.
बारिश जारी रहने पर IMD रेड अलर्ट
IMD ने शुक्रवार दोपहर दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें मध्यम से भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी. हवा की स्पीड 40-50 kmph रहने का अनुमान है, और हवा के झोंके 60 kmph तक पहुँच सकते हैं. शुक्रवार की तेज़ बारिश से नमी से राहत मिली, लेकिन दिल्ली-NCR में पानी निकलने और पानी भरने की चिंता भी फिर से बढ़ गई.