Delhi-NCR rain Water Logging: दिल्ली डूबी, गुरुग्राम जाम! भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, IMD का अलर्ट

Delhi-NCR rain Water Logging: दिल्ली-NCR में शनिवार को फिर से बारिश होने की उम्मीद है, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सुबह और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है. यह अनुमान उस दिन के बाद आया है जब भारी बारिश और तेज हवाओं ने इस इलाके में तबाही मचाई थी, जिससे बड़े पैमाने पर पानी भर गया और दिल्ली और गुरुग्राम के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम हो गया. बारिश के इस ताज़ा दौर ने एक बार फिर इस इलाके में पानी भरने की संभावना को सामने ला दिया है, जिससे आने-जाने वालों को मुख्य सड़कों पर लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों को पानी भरे हिस्सों से निकलने में मुश्किल हो रही है.