Delhi Weather: दिल्ली में नहीं थम रही ठंड, बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी; फिर गिरा पारा

Delhi-NCR Todays Weather: दिल्ली में शनिवार (Aaj Ka Mausam) को दिन में हल्का कोहरा छाया हुआ था. लेकिन रात में बादल छाए रहने के कारण तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है. रविवार, 1 फरवरी को मौसम (Todays Weather) में बदलाव के अनुमान लगाए जा रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह कोहरा रहेगा और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही हैं. ठंडी हवाओं का सितम भी दिल्ली वालों को फिलहाल झेलना पड़ेगा. अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है.