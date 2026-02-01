Delhi Weather: दिल्ली में नहीं थम रही ठंड, बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी; फिर गिरा पारा
Delhi-NCR Todays Weather: दिल्ली में शनिवार (Aaj Ka Mausam) को दिन में हल्का कोहरा छाया हुआ था. लेकिन रात में बादल छाए रहने के कारण तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है. रविवार, 1 फरवरी को मौसम (Todays Weather) में बदलाव के अनुमान लगाए जा रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह कोहरा रहेगा और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही हैं. ठंडी हवाओं का सितम भी दिल्ली वालों को फिलहाल झेलना पड़ेगा. अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है.
आज का तापमान
दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान तापमान लगभग 13-14°C है.,जो काफी ठंडा महसूस हो रहा है. अधिकतम तापमान दिन में 21-23°C तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान 10-13°C के आसपास रहने की संभावना है.
AQI स्तर कितना है?
दिल्ली-एनसीआर का वर्तमान AQI स्तर Severe/Hazardous श्रेणी में है (लगभग 250-350+ US AQI या 300-400+ भारतीय मानक के अनुसार). मुख्य प्रदूषक PM2.5 और PM10 बहुत ऊंचे स्तर पर हैं.
दिल्ली-एनसीआर में बारिश
आज हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश की संभावना है, खासकर शाम या रात में. कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बौछारें और तेज हवाएं हो सकती हैं. पिछले दिनों की तुलना में बारिश कम लेकिन मौजूद है.
बाकी राज्यों का हाल
देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों (जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) और हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में छिटपुट बारिश जारी है. पूर्वी और दक्षिणी भारत में मौसम मुख्य रूप से शुष्क या हल्का बादल वाला है.
IMD ने जारी की चेतावनी
IMD पूर्वानुमान (IMD Forecast)IMD के अनुसार, दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे, सुबह में कोहरा रहेगा. अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा. अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. कोई बड़ा चक्रवात या भारी बारिश का अलर्ट नहीं है.
कोहरा का कहर
सुबह के समय उथला से मध्यम कोहरा (shallow to moderate fog) दिल्ली-एनसीआर में है, जिससे दृश्यता 800-1000 मीटर तक कम हो सकती है.
ठंडी हवाओं का सितम
कोल्ड वेव (Cold Waves)वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में कोल्ड वेव की स्थिति नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है.
ठंड जारी रहेगी
सुरक्षा के लिए ठंड और प्रदूषण से बचाव करें, गर्म कपड़े पहनें और बाहर कम निकलें. मौसम अपडेट के लिए इनखबर से जुड़े रहें.