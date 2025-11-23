दिल्ली-NCR में प्रदूषण ‘सीरियस’! AQI पहुंचा 380 के पार, GRAP-4 के नियम स्टेज-3 में हुए लागू

Delhi-NCR Pollution and AQI: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ-साथ आंखों में जलन की समस्या देखने को मिसल रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर भी पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 380 (‘बहुत खराब’ श्रेणी) में दर्ज किया गया है. प्रदूषण की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाने की सख्त से सख्त सलाह दी है.