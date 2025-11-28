Delhi AQI: दिल्लीवालों की जान नहीं छोड़ रही जहरीली हवा! GRAP-3 हटते ही गैस चैंबर बनी राजधानी

Delhi Pollution: जहां एक तरफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण से छुटकारा मिलने वाला है. वहीं एक बार फिर राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है. जानकारी के मुताबिक CAQM ने इस सीजन में पंद्रह दिन बाद पिछले बुधवार को GRAP-3 हटा दिया. जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगा. वहीं अब दुबारा राजधानी की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है.