  Delhi AQI: दिल्लीवालों की जान नहीं छोड़ रही जहरीली हवा! GRAP-3 हटते ही गैस चैंबर बनी राजधानी

Delhi AQI: दिल्लीवालों की जान नहीं छोड़ रही जहरीली हवा! GRAP-3 हटते ही गैस चैंबर बनी राजधानी

Delhi Pollution: जहां एक तरफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण से छुटकारा मिलने वाला है. वहीं एक बार फिर राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है. जानकारी के मुताबिक CAQM ने इस सीजन में पंद्रह दिन बाद पिछले बुधवार को GRAP-3 हटा दिया. जिसके बाद  24 घंटे के अंदर ही प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगा. वहीं अब दुबारा राजधानी की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है.


By: Heena Khan | Published: November 28, 2025 7:33:31 AM IST

Delhi AQI: दिल्लीवालों की जान नहीं छोड़ रही जहरीली हवा! GRAP-3 हटते ही गैस चैंबर बनी राजधानी - Photo Gallery
फिर बढ़ा प्रदूषण

जानकारी के मुताबिक एक बार फिर गुरुवार को AQI में बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि, GRAP-3 को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. GRAP-3 तब लागू किया जाता है जब प्रदूषण का लेवल 401 और 450 के बीच रहता है.

जानिए आज का AQI

सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के मुताबिक, गुरुवार को राजधानी का एक्यूआई 377 था. फरीदाबाद में एक्यूआई 203, गाजियाबाद में 358, ग्रेटर नोएडा में 381, गुरुग्राम में 317 और नोएडा में 391 रहा.

GRAP-3 हटते ही दिल्ली का बुरा हाल

सुबह 9 बजे राजधानी का AQI 355 था. बुधवार को AQI के 327 पर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP-3 को हटा दिया.

कैसी रहेगी दिल्ली की हवा

पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 से 30 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहेगा. इसके बाद अगले छह दिनों तक यह बहुत खराब बना रह सकता है.

क्या बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 की पाबंदियां हटने के साथ ही, दिल्ली के स्कूल भी ऑफलाइन मोड में आ गए हैं.

प्रदूषण के साथ-साथ ठंड ने किया बुरा हाल

दिसंबर के पहले हफ़्ते तक ठंड बढ़ने की उम्मीद नहीं है. तापमान काफ़ी हद तक स्थिर रहेगा. अगले छह से सात दिनों में तापमान में ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा.

बारिश के भी आसार

इस दौरान दिन में ज़्यादातर समय आसमान साफ़ रहेगा, और दो-तीन दिन तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं.

