Delhi Metro Rules: दिल्ली मेट्रों में गंदगी फैलाना होगा भारी नुकसान, 100-200 नहीं हजारों का लगेगा जुर्माना

Delhi Metro fines New Rules: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य कुछ आपराधिक प्रावधानों को हटाकर मौद्रिक दंड बढ़ाना और यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है.