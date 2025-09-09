दिल्ली में कितने ऐतिहासिक दरवाजे हैं? जानें एक-एक के नाम

खूनी दरवाजा (Khooni Darwaaza)

खूनी दरवाजा जिसे लाल दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास स्थित है। यह दिल्ली के ऐतिहासिक गेटों में से एक है। यह पुरानी दिल्ली से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में, फिरोज शाह कोटला मैदान के सामने स्थित है। इस गेट का निर्माण शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। इतिहास में इस गेट से जुड़ी कई भयावह कहानियां दर्ज है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काटकर इसी गेट पर लटका दिया था। इस गेट पर यह पहली हत्या थी और हत्याओं का यह सिलसिला 1947 तक जारी रहा।