प्रदूषण पर ‘हीटर वार’! सीएम रेखा गुप्ता की अनूठी पहल, अब 10,000+ इलेक्ट्रिक हीटर बांटेगी दिल्ली सरकार!
Electric Heaters in Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को वितरित किए जाएंगे. इस पहल के जरिए लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ी या फिर कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण काबू में रह सकेगा.
यह वितरण एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के तहत किया जाएगा और मुख्य रूप से चौकीदारों को फायदा फहुंचाएगा. मुख्यमंत्री ने RWA से खास अपील करते हुए कहा कि वे प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त से सख्त निगरानी रखें और किसी भी ऐसी घटना की सूचना दें. इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लकड़ी और कोयला जलाने और चूल्हों के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है.
प्रदूषण कम करने की पहल
दिल्ली सरकार ने की सर्दियों में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत.
सीएम रेखा गुप्ता की घोषणा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की इस महत्यवपूर्ण योजना की घोषणा.
इलेक्ट्रिक हीटरों का होगा वितरण
राजधानी दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटरों का किया जाएगा वितरण.
वितरण का माध्यम
मुख्य रूप से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को सौंपे जाएंगे हीटर.
चौकीदारों को मिलेंगे हीटर
मुख्यत चौकीदारों को दिए जाएंगे यह हीटर.
आखिर क्या है मुख्य उद्देश्य?
लोगों को ठंड से बचने के लिए लकड़ी या फिर कोयले का नहीं करना होगा इस्तेमाल. हीटर की मदद से प्रदूषण में देखने को मिलेगा सुधार.
क्या है फंडिंग का स्रोत?
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के तहत ही किया जाएगा हीटरों का वितरण.
सीएम रेखा गुप्ता की खास अपील
सीएम रेखा गुप्ता ने RWA से अलर्ट रहने और लकड़ी जलाने की किसी भी घटना की सूचना देने के बारे में बात कही है.
जनभागीदारी पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए पूरी दिल्ली के लोगों और RWA का सहयोग बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है.
पर्यावरण मंत्री का आह्वान
र्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लकड़ी, कोयला जलाने और चूल्हे के इस्तेमाल पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है.