प्रदूषण पर ‘हीटर वार’! सीएम रेखा गुप्ता की अनूठी पहल, अब 10,000+ इलेक्ट्रिक हीटर बांटेगी दिल्ली सरकार!

Electric Heaters in Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को वितरित किए जाएंगे. इस पहल के जरिए लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ी या फिर कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण काबू में रह सकेगा.

यह वितरण एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के तहत किया जाएगा और मुख्य रूप से चौकीदारों को फायदा फहुंचाएगा. मुख्यमंत्री ने RWA से खास अपील करते हुए कहा कि वे प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त से सख्त निगरानी रखें और किसी भी ऐसी घटना की सूचना दें. इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लकड़ी और कोयला जलाने और चूल्हों के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है.