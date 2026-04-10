ड्यूटी से गायब सरकारी कर्मचारी! क्या जा सकती है नौकरी? जानिए नियम

Government Employees Rules: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जीएसटी कार्यालय का अचानक से निरीक्षण किया था. जिसके बाद ऑफिस में हलचल मच गई. जांच के दौरान कई कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं थे. साथ ही कई कैमरे भी बंद पाए गए. सीएम रेखा ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तलब किया और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया, इस बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिलता तो उसे क्या सजा दी जा सकती है?