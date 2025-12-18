  • Home>
  • Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी

Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी

Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों को जहां प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है वहीं राजधानी में ठंड में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है. दिल्लीNCR बढ़ते कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि धूप निकलने के बावजूद हवा की क्वालिटी बहुत खराब और गंभीर कैटेगरी में रहने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: December 18, 2025 6:05:37 AM IST

Pollution at dangerous level - Photo Gallery
दिल्ली में छाएगा कोहरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पूरा NCR इलाका इस समय कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. तीन दिन बाद दिल्ली में फिर से घना कोहरा छा सकता है.

Pollution reaches dangerous levels - Photo Gallery
येलो अलर्ट जारी

वहीं मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में रविवार और सोमवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी - Photo Gallery
यहां सबसे कम विजिबिलिटी

इस बीच, बुधवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में हल्का कोहरा देखा गया. दिल्ली के स्टैंडर्ड मौसम स्टेशन, सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में सुबह सबसे कम विज़िबिलिटी 700 मीटर रिकॉर्ड की गई.

air pollution - Photo Gallery
यहां जानें तापमान

दिन बढ़ने के साथ कोहरा छंट गया. सफदरजंग मौसम स्टेशन पर अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है.

aaj ka mausam 3 - Photo Gallery
दिल्ली का मौसम

न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. हवा में नमी का स्तर 52 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.

Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी - Photo Gallery
दिल्ली में प्रदूषण का हाल

तेज़ हवा और धूप से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली. इसके बावजूद, दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली बनी हुई है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक एयर क्वालिटी का स्तर बहुत खराब या गंभीर कैटेगरी में रहेगा.

