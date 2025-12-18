Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी

Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों को जहां प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है वहीं राजधानी में ठंड में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है. दिल्ली–NCR बढ़ते कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि धूप निकलने के बावजूद हवा की क्वालिटी बहुत खराब और गंभीर कैटेगरी में रहने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.