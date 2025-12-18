Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी

Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! प्रदूषण के साथ झेलनी पड़ेगी ठंड की मार, IMD ने दे दी चेतावनी
Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों को जहां प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है वहीं राजधानी में ठंड में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है. दिल्ली–NCR बढ़ते कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि धूप निकलने के बावजूद हवा की क्वालिटी बहुत खराब और गंभीर कैटेगरी में रहने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली में छाएगा कोहरा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पूरा NCR इलाका इस समय कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. तीन दिन बाद दिल्ली में फिर से घना कोहरा छा सकता है.
येलो अलर्ट जारी
वहीं मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में रविवार और सोमवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
यहां सबसे कम विजिबिलिटी
इस बीच, बुधवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में हल्का कोहरा देखा गया. दिल्ली के स्टैंडर्ड मौसम स्टेशन, सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में सुबह सबसे कम विज़िबिलिटी 700 मीटर रिकॉर्ड की गई.
यहां जानें तापमान
दिन बढ़ने के साथ कोहरा छंट गया. सफदरजंग मौसम स्टेशन पर अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है.
दिल्ली का मौसम
न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. हवा में नमी का स्तर 52 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.
दिल्ली में प्रदूषण का हाल
तेज़ हवा और धूप से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली. इसके बावजूद, दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली बनी हुई है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक एयर क्वालिटी का स्तर बहुत खराब या गंभीर कैटेगरी में रहेगा.