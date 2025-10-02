दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार

कंतारा: चैप्टर 1

कन्नड़ फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. यह फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज की गई है. इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ही हैं. ऋषभ शेट्टी के साथ इस फिल्म में रुकमणी वसंत, गुलशन देवैया जैसे कई किरदार नजर आने वाले हैं.