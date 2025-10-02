दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार

October Release Movies 2025: इस अक्टूबर के महीने में फिल्मों की बरसात होने वाली है. रोमांस, एक्शन और थ्रिल से भरपूर इन फिल्मों को आप घरवालों और दोस्तों किसी के भी साथ देख सकते हैं. इस लिस्ट में कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं और इस महीने तो छुट्टियों की भी कोई कमी नहीं है.

By: Preeti Rajput | Published: October 2, 2025 9:51:49 AM IST

Follow us on
Google News
दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
1/7

एक दीवाने की दीवानियत

फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का इंतजार तो हर कोई कर रहा है. यह फिल्म 21 अक्तूबर को रिलीज होगी. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म काफी बेहतरीन होने वाली है. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अहम किरदार निभाएंगे.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
2/7

कंतारा: चैप्टर 1

कन्नड़ फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. यह फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज की गई है. इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ही हैं. ऋषभ शेट्टी के साथ इस फिल्म में रुकमणी वसंत, गुलशन देवैया जैसे कई किरदार नजर आने वाले हैं.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
3/7

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर फैन्स के बीच काफी क्रेज था. यह फिल्म आज 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सुरेश सराफ, सान्या मल्होत्रा अहम किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म मस्ती-मजाक से भरी हुई है.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
4/7

वैम्पायर सागा

वैम्पायर सागा 10 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. इसे कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है. इस फिल्म का डायरेक्शन जुबैर के खान ने किया है. इस फिल्म में अब्दुल अदनान अहम किरदार में नजर आएंगे.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
5/7

डूड

तमिल फिल्म डूड भी बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है. यह फिल्म 17 अक्तूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इस फिल्म के डायरेक्टर कीरतीस्वरन हैं.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
6/7

थामा

हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थामा 21 अक्तूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे.

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
7/7

बाइसन

तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बाइसन भी 17 अक्तूबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन ने मुख्य किरदार निभाया है.

Tags:
bollywood newsdeewaniyatentertainment newssunny sanskari ki tulsi kumari
दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery
दिवाली के महीने में होगी एंटरटेनमेंट की भरमार, दोस्तों संग अभी से कर लें प्लान तैयार - Photo Gallery