Deepti Naval: पहले घिनौने काम में आया नाम फिर घर से भागी एक्ट्रेस, कभी नहीं सुनी होंगी दीप्ति नवल से जुड़ी ये बातें

Deepti Naval: पहले घिनौने काम में आया नाम फिर घर से भागी एक्ट्रेस, कभी नहीं सुनी होंगी दीप्ति नवल से जुड़ी ये बातें
Deepti Naval Facts: 70 और 80 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस दीप्ति नवल अपनी पीढ़ी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने चश्मे बद्दूर, कथा, साथ साथ, अनकही, रंग बिरंगी, एक बार फिर, दमूल, कमला, फिराक, NH10, हम पांच, गोल्डफिश और कई दूसरी फिल्मों में अपने शानदार काम से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. जिन्हें नहीं पता, दीप्ति ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से एक्टिंग की शुरुआत की थी. जल्द ही, यह एक्ट्रेस पैरेलल सिनेमा का एक बड़ा चेहरा बन गईं, और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. जो लोग नहीं जानते, दीप्ति का जन्म 3 फरवरी, 1952 को उदय सी नवल और उनकी पत्नी हिमाद्री नवल के घर हुआ था. दीप्ति के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह ही एक पेंटर बनें. हालांकि, एक्ट्रेस ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना और फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं. इसी तरह, दीप्ति नवल के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता हैं. तो, आइए आइकॉनिक एक्ट्रेस दीप्ति नवल के बारे में कुछ अनजाने तथ्यों पर नज़र डालते हैं.
दीप्ति नवल की शादी
दीप्ति नवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए भारत आईं. फिल्मों में करियर शुरू करने के साथ-साथ, उन्हें अपनी ज़िंदगी का प्यार प्रकाश झा भी मिले और आखिरकार, दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. जो लोग नहीं जानते, दीप्ति ने 1985 में मशहूर फिल्ममेकर प्रकाश झा से शादी की थी. दोनों ने एक बेटी, दिशा झा को गोद भी लिया था.
फिर हुआ तलाक
दीप्ति और प्रकाश का खूबसूरत रिश्ता तब खत्म हो गया जब शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही कपल ने अलग होने का फैसला किया. हालांकि, इस एक्स-कपल का आधिकारिक तौर पर 2002 में शादी के 15 साल बाद तलाक हुआ.
दीप्ति नवल का लव अफेयर
अपने पूर्व पति प्रकाश झा से अलग होने के बाद, दीप्ति को एक्टर विनोद पंडित से प्यार हो गया था. दोनों ने अपने सीरियल, थोड़ा सा आसमान में साथ काम किया था. हालांकि, उनकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही क्योंकि दीप्ति ने विनोद को कैंसर की वजह से खो दिया.
दीप्ति पर लगा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप
एक बार जानी-मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल एक विवाद में फंस गई थीं और मीडिया की साज़िश का शिकार हो गई थीं. हुआ यूं कि एक्ट्रेस अपने प्यारे दोस्त, दिवंगत एक्टर फारूक शेख का एक अपार्टमेंट की छत पर अपनी पॉपुलर फिल्म चश्मे बद्दूर के रीमेक के लिए इंटरव्यू ले रही थीं. लेकिन, उस रेजिडेंशियल सोसाइटी के लोगों ने उन पर आपत्ति जताई और उन्हें चेतावनी दी. लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब मीडिया ने इस पूरी घटना में मिर्च-मसाला लगाकर उन्हें सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया.
जब दीप्ति अपने घर से भाग गई
दीप्ति नवल को हमेशा से फिल्मों से बहुत लगाव था. उन्हें सिनेमा से इतना प्यार था कि एक बार वो सच में अपना घर छोड़कर कश्मीर चली गईं ताकि वहां के खूबसूरत नज़ारे देख सकें.
करियर पर शादी का असर
दीप्ति नवल ऐसे रोल करने के लिए जानी जाती हैं जो उनकी पीढ़ी की दूसरी एक्ट्रेस के चुने हुए रोल से अलग होते थे. उन्होंने ऐसी फिल्में करके बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और प्यार हासिल किया है जो असली भारत को दिखाती हैं.
पेंटिंग और लिखने से प्यार
एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ, दीप्ति नवल एक शानदार पेंटर और लेखिका भी हैं. उन्होंने कुछ प्रेरणादायक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बनाए हैं. उनके आर्ट-वर्क को मुंबई, दिल्ली और कई दूसरी जगहों पर भी एग्ज़िबिट किया गया है.