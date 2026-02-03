Deepti Naval: पहले घिनौने काम में आया नाम फिर घर से भागी एक्ट्रेस, कभी नहीं सुनी होंगी दीप्ति नवल से जुड़ी ये बातें

Deepti Naval Facts: 70 और 80 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस दीप्ति नवल अपनी पीढ़ी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने चश्मे बद्दूर, कथा, साथ साथ, अनकही, रंग बिरंगी, एक बार फिर, दमूल, कमला, फिराक, NH10, हम पांच, गोल्डफिश और कई दूसरी फिल्मों में अपने शानदार काम से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. जिन्हें नहीं पता, दीप्ति ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से एक्टिंग की शुरुआत की थी. जल्द ही, यह एक्ट्रेस पैरेलल सिनेमा का एक बड़ा चेहरा बन गईं, और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. जो लोग नहीं जानते, दीप्ति का जन्म 3 फरवरी, 1952 को उदय सी नवल और उनकी पत्नी हिमाद्री नवल के घर हुआ था. दीप्ति के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह ही एक पेंटर बनें. हालांकि, एक्ट्रेस ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना और फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं. इसी तरह, दीप्ति नवल के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता हैं. तो, आइए आइकॉनिक एक्ट्रेस दीप्ति नवल के बारे में कुछ अनजाने तथ्यों पर नज़र डालते हैं.