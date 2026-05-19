2 बार तलाक के बाद फिर शादी करेगी 48 साल की ये हसीना? इस शख्स के साथ रोमांटिक मूड में दिखीं एक्ट्रेस
Deepshikha Nagpal: फिल्मों और टीवी की दुनिया की जानी पहचानी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उनका अभी तक दो बार तलाक हो चुका है. इन दिनों वह एक शख्स के साथ नजर आती हैं, जिसकी वजह से अटकलें लग रही हैं कि वह फिर से शादी करने वाली हैं. चलिए जानते हैं कि कौन है वो शख्स.
दो बार हो चुका है तलाक
दीपशिखा नागपाल दो बार शादी कर चुकी हैं. जिससे उन्हें दो बच्चे हुए. हालांकि, दोनों शादियां असफल रहीं और एक्ट्रेस खुद ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं. एक्ट्रेस ने पहली शादी जीत उपेंद्र से शादी की थी. लेकिन दस साल बाद उनका तलाक हो गया. इसके बाद जनवरी 2012 में, उन्होंने इंदौर के केशव अरोरा से शादी की थी. यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका.
किसे डेट कर रही हैं एक्ट्रेस?
अभिनेत्री इन दिनों एक शख्स के साथ घूमती फिरती दिख रही हैं. साथ ही दोनों इंटरनेट पर भी छाए हुए हैं. इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं क्या दीपशिखा नागपाल तीसरी शादी करने वाली हैं.
कौन है वो शख्श?
दीपशिखा नागपलाल जिस शख्स के साथ दिख रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि थिएटर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर विस्तास्प गोटला हैं. इन्हीं के साथ एक्ट्रेस आजकल रील्स बनाती दिखती हैं.
क्या शादी करने जा रही हैं एक्ट्रेस?
जब लोगों ने पूछा कि वो इस प्यार पर क्या कहेंगी. तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि अभी शुरुआती दौर है. लेकिन उन्होंने बताया कि विस्तास्प अच्छे इंसान हैं.
कब हुआ था दीपशिखा नागपाल का जन्म?
दीपशिक्खा नागपाल का जन्म 27 जनवरी 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था. वह एक अभिनेत्री और लेखिका हैं. उन्होंने शाहरुख खान संग जैसे सुपरस्टार संग काम किया है.
इन फिल्मों में किया काम
अभिनेत्री ने कई फिल्मों में काम किया है. इस लिस्ट में 'कोयला' , 'बादशाह' , 'दिल लगी' और 'पार्टनर' जैसी कई सफल हिंदी फिल्में शीमिल हैं.