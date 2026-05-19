2 बार तलाक के बाद फिर शादी करेगी 48 साल की ये हसीना? इस शख्स के साथ रोमांटिक मूड में दिखीं एक्ट्रेस

दो बार हो चुका है तलाक

दीपशिखा नागपाल दो बार शादी कर चुकी हैं. जिससे उन्हें दो बच्चे हुए. हालांकि, दोनों शादियां असफल रहीं और एक्ट्रेस खुद ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं. एक्ट्रेस ने पहली शादी जीत उपेंद्र से शादी की थी. लेकिन दस साल बाद उनका तलाक हो गया. इसके बाद जनवरी 2012 में, उन्होंने इंदौर के केशव अरोरा से शादी की थी. यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका.