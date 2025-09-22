Deepika Padukone की यह पानी वाली तस्वीर देखकर आपके भी रोम-रोम जल उठेगी चिंगारी
दीपिका पादुकोण, जिन्हें आप सभी जानते हैं और जिनकी हॉटनेस का कोई जवाब नहीं है, ने हाल ही में अपनी बिकिनी लुक्स की कुछ पोस्ट साझा की हैं. तो चलिए उनके और भी सेक्सी और कातिलाना पोज देखते हैं, जो आपको उनके ऊपर से नजरें हटाने ही नहीं देंगे.
दीपिका पादुकोण ने व्हाइट बिकिनी में बैठकर दिया सेक्सी पोज
इस लुक में दीपिका पादुकोण ने व्हाइट स्विमसूट पहन रखा है और बैठकर काफी सेक्सी अंदाज में तस्वीरें क्लिक करवा रही हैं. इसे देखकर उनके फैंस पागल हो रहे हैं.
गोल्डन स्विमसूट में दिया सेक्सी पोज
फेसबुक पर दीपिका पादुकोण ने गोल्डन कलर का स्विमसूट पहन रखा है और रोड पर काफी सेक्सी अंदाज में फोटो क्लिक करवा रही हैं. इसे देखकर आप भी उन पर फिदा हो जाएंगे.
लेट कर दिया कातिलाना पोज
इस तस्वीर में दीपिका ने काफी सेक्सी अंदाज में पोज़ दिया है. वह समुद्र के पास लेटी हुई हैं और ब्लैक कलर की बिकिनी पहन रखी हैं. इसे देखने के बाद आप खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे.
रेड बिकिनी में बीच पर लेट कर पोज
इस लुक में दीपिका पादुकोण ने रेड कलर की बिकिनी पहन रखी है और समुद्र के सामने काफी सेक्सी अंदाज में पोज़ देती हुई नजर आ रही हैं.
ब्लैक बिकिनी पहनकर इंटरनेट पर मचाया तहलका
इस लुक में दीपिका पादुकोण ने ब्लैक कलर की डिजाइनर बिकिनी पहन रखी है और बीच पर लेटकर काफी सेक्सी अंदाज में पोज़ देती हुई नजर आ रही हैं. उनका बदन काफी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है.
पानी के अंदर लगाया आग
इस लुक में दीपिका पादुकोण पानी के अंदर फोटो क्लिक करवा रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का ब्रा और ब्लैक पैंटीज़ पहन रखी हैं और काफी कातिलाना अंदाज में तस्वीर ले रही हैं.
शीशे के सामने बिकिनी पहनकर दिया पोज
इस लुक में दीपिका पादुकोण ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बिकिनी पहन रखी है. उनका फिगर साफ-साफ दिख रहा है और हर कोई उन्हें देखकर मदहोश हो रहा है.
दीपिका पादुकोण की नई फिल्म
दीपिका पादुकोण ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शाहरुख़ ख़ान के साथ अपनी नई फिल्म 'King' का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अनुभव और सही लोग ही असली सफलता की पहचान होते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.