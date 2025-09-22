Deepika Padukone की यह पानी वाली तस्वीर देखकर आपके भी रोम-रोम जल उठेगी चिंगारी

दीपिका पादुकोण, जिन्हें आप सभी जानते हैं और जिनकी हॉटनेस का कोई जवाब नहीं है, ने हाल ही में अपनी बिकिनी लुक्स की कुछ पोस्ट साझा की हैं. तो चलिए उनके और भी सेक्सी और कातिलाना पोज देखते हैं, जो आपको उनके ऊपर से नजरें हटाने ही नहीं देंगे.