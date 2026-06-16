दीपिका से प्रियंका तक, एक्ट्रेस के खूबसूरत बालों का क्या है राज? जानें खास रूटीन और रेमेडीज

Bollywood Actress Hair Secrets: आज के समय में हर कोई अपने बालों को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहता है. इसके लिए वे तरह-तरह के हेयर ट्रीटमेंट, शैंपू और दूसरे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेस के घने, चमकदार और सिल्की बाल काफी पसंद आते हैं. उनके बालों को देखकर अक्सर मन में सवाल आता है कि उनके बाल इतने खूबसूरत कैसे हैं? शूटिंग के दौरान तरह-तरह के हेयर स्टाइलिंग टूल्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनके बाग लाफी हेल्दी लगते हैं. इसके पीछे महंगे सैलून ट्रीटमेंट या प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट नहीं बल्कि हेयर ऑयलिंग की आदत भी एक बड़ी वजह है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आज भी इन पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं.