दीपिका से प्रियंका तक, एक्ट्रेस के खूबसूरत बालों का क्या है राज? जानें खास रूटीन और रेमेडीज
Bollywood Actress Hair Secrets: आज के समय में हर कोई अपने बालों को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहता है. इसके लिए वे तरह-तरह के हेयर ट्रीटमेंट, शैंपू और दूसरे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेस के घने, चमकदार और सिल्की बाल काफी पसंद आते हैं. उनके बालों को देखकर अक्सर मन में सवाल आता है कि उनके बाल इतने खूबसूरत कैसे हैं? शूटिंग के दौरान तरह-तरह के हेयर स्टाइलिंग टूल्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनके बाग लाफी हेल्दी लगते हैं. इसके पीछे महंगे सैलून ट्रीटमेंट या प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट नहीं बल्कि हेयर ऑयलिंग की आदत भी एक बड़ी वजह है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आज भी इन पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं.
दीपिका पादुकोण का हेयर सीक्रेट
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नारियल का तेल अपने बालों में लगाना पसंद करती हैं. वे नियमित रूप से गुनगुना नारियल का तेल सिर में लगाकर चंपी करती हैं. उनका मानना है कि ये तरीका उनके बालों को प्रदूषण और नुकसान से बचाता है.
प्रियंका चोपड़ा का हेयर सीक्रेट
हालांकि प्रियंका चोपड़ा थोड़ा अलग तरीके से नारियल के तेल का इस्तेमाल करती हैं. वे नारियल के तेल में आंवले का तेल मिलाकर बालों में लगाती हैं. इससे उनके बालों को ज्यादा पोषण मिलता है.
करीना कपूर का हेयर सीक्रेट
करीना कपूर अपने बालों को पोषण देने के लिए नारियल के तेल में अरंडी, बादाम और जैतून का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर खास तेल तैयार करती हैं. इसे सिर में लगाकर बालों की मालिश करके इसे छोड़ देती हैं.
अनुष्का शर्मा का हेयर सीक्रेट
अनुष्का शर्मा अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल बालों में लगाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल हेल्दी होते हैं.
कैटरीना कैफ का हेयर सीक्रेट
कैटरीना कैफ अपने बालों को दुरुस्त रखने के लिए नारियल के तेल में प्याज, करी पत्ता, आंवला और मेथी के बीच डालकर तेल को गर्म करती हैं. ये तेल हेयर फॉलिक्स को पोषण देते हैं.
माधुरी दीक्षित का हेयर सीक्रेट
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नारियल के तेल में प्याज और करी पत्ती को मिलाकर तेल तैयार करती हैं. इससे बालों की लंबाई सही रहती है और इसकी मसाज स्कैल्प को राहत देती है.