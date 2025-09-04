मम्मी बनने के बाद Deepika Padukone ने पेरिस में बिखेरा जलवा, अटपटी ड्रेस में शेयर कर डालीं फोटोज
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस में से हैं, जो हर बार ग्लोबल लेवल पर सब पर अपना जादू चलाती हैं और एक बार फिर से उन्होंने पैसे के एक बड़े फैशन इवेंट Louis Vuitton Prize 2025 के इवेंट में पहली बार पार्टिसपैट किया है, और अपने स्टाइलिश लुक से हर किसी का दिल जीत रही हैं। तो चलिए, देखते हैं उनके आउटफिट के बारे में, साथ ही उनके पूरे लुक के बारे में भी
दीपिका पादुकोण का Louis Vuitton Prize 2025 लुक
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो न केवल फिल्मी दुनिया में, बल्कि फैशन की दुनिया में भी ग्लोबल स्टार हैं। उन्होंने Louis Vuitton Prize 2025 के इवेंट में भाग लिया और अपने लुक से सबका दिल जीता।
दीपिका पादुकोण मिनिमल पेरिसि आउट्फिट
दीपिका पादुकोण ने इस खास मौके पर एक ओवरसाइज्ड सिल्क शर्ट पहनी है, जिसमें ऐब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है। यह शर्ट पीले और भूरे रंग के कॉम्बिनेशनऔर इसमें एक डीप कॉलर डिजाइन है।इसके साथ उन्होंने एक गोल्डन मिनी स्कर्ट पहनी है , जिसमें फ्रिंज डिटेलिंग है।उनका ये आउटफिट बेहद स्टाइलिश और ट्रेंडी था, जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया।
दीपिका मिनिमल पेरिस स्टाइल मेकप लुक
दीपिका मिनिमल और एलीगेंट मेकअप पेरिसियन स्टाइल
दीपिका पादुकोण ने इस इवेंट में मिनिमल और एलीगेंट मेकअप को किया है जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था।उन्होंने गालों पर सॉफ्ट पीची-पिंक और वॉर्म न्यूड ब्लश लगाया था।आंखों का मेकअप बहुत ही नैचुरल और अर्थी टोन में किया गया था।उन्होंने होंठों पर ब्राउनिश-मॉव शेड की लिपस्टिक लगाई थी, जो उनके पूरे लुक को और भी ज्यादा ग्लैमरस और स्टनिंग बना रही थी।
दीपिका पादुकोण बोल्ड गोल्ड स्टड इयररिंग्स सिंपल एयरिंग
दीपिका पादुकोण ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए बोल्ड गोल्ड स्टड इयररिंग्स पहने है।इनका मैट गोल्ड फिनिश उनके आउटफिट के साथ शानदार मेल खा रहा है और उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल रणवीर सिंह का रिएक्शन
Louis Vuitton Prize 2025 का यह इवेंट पेरिस में ऑर्गनाइज किया गया है और दीपिका पादुकोण का यह लुक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ।लाखों फैंस ने उनके इस स्टाइलिश लुक की तारीफ के फूल बांध रहे है और सबसे खास बात तो यह कि उनके पति रणवीर सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है " हॉट मम्मा"।
