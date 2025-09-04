मम्मी बनने के बाद Deepika Padukone ने पेरिस में बिखेरा जलवा, अटपटी ड्रेस में शेयर कर डालीं फोटोज

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस में से हैं, जो हर बार ग्लोबल लेवल पर सब पर अपना जादू चलाती हैं और एक बार फिर से उन्होंने पैसे के एक बड़े फैशन इवेंट Louis Vuitton Prize 2025 के इवेंट में पहली बार पार्टिसपैट किया है, और अपने स्टाइलिश लुक से हर किसी का दिल जीत रही हैं। तो चलिए, देखते हैं उनके आउटफिट के बारे में, साथ ही उनके पूरे लुक के बारे में भी