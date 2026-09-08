Deepika Ranveer Family Photoshoot: बेबी बंप फ्लॉन्ट और गोद में लाडली दुआ… दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट हुआ वायरल

Deepika Ranveer Family Photoshoot: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. अब उनकी फैमली की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है. कपल ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को बेटी दुआ के साथ बेहद प्यारे अंदाज में तस्वीरें शेयर की है. आज उनकी बेटी दुआ का दूसरा जन्मदिन है.