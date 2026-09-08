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Deepika Ranveer Family Photoshoot: बेबी बंप फ्लॉन्ट और गोद में लाडली दुआ… दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट हुआ वायरल

Deepika Ranveer Family Photoshoot: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. अब उनकी फैमली की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है. कपल ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को बेटी दुआ के साथ बेहद प्यारे अंदाज में तस्वीरें शेयर की है. आज उनकी बेटी दुआ का दूसरा जन्मदिन है.


By: Shristi S | Published: September 8, 2026 10:20:46 PM IST

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बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं दीपिका - Photo Gallery
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बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं दीपिका

नई तस्वीरों में दीपिका पादुकोण अपने बेबी बंप को खुबसुरती से फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. रणवीर उनके साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं. दोनों के चेहरे की खुशी तस्वीरों में साफ नजर आती है और उनका यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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फोटो सीरीज में दीपिका और रणवीर अपनी बेटी दुआ के साथ भी प्यारे पल साझा करते नजर आ रहे हैं. दुआ के दूसरे बर्थडे के मौके पर सामने आई इन तस्वीरों ने कपल की फैमली लाइफ की झलक दिखाई है.

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दीपिका और रणवीर की लाडली बेटी दुआ अब दो साल की हो गई है. बर्थडे के मौके पर सामने आई फैमिली तस्वीरों में दोनों अपनी बेटी के साथ बेहद खुश नजर आए. फैंस ने दुआ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए परिवार की तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया.

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दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला के दौरान हुई थी. दोनों ने करीब 2012 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. हालांकि, लंबे समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर आधिकारिक नहीं किया था. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में शामिल हो गईं.

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दीपिका और रणवीर ने 8 सितंबर 2024 में अपनी बेटी दुआ का स्वागत किया था. अब कपल के दूसरे बच्चे की उम्मीद की खबरों के बीच उनकी फैमिली तस्वीरें एक बार फिर चर्चा में हैं. दीपिका का प्रेग्नेंसी ग्लो और रणवीर का फैमिली मैन वाला अंदाज तस्वीरों को और खास बना रहा है.

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रणवीर जय मेहता के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग कर रहे हैं, जो एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है. दूसरी तरफ, दीपिका को शाहरुख खान की 'किंग' और एटली-अल्लू अर्जुन की 'राका' की शूटिंग करते हुए देखा गया है. दोनों फिल्मों की शूटिंग तब हुई जब एक्ट्रेस अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी में थीं.

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